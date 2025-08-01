Doviluose dėl kelio remonto uždarytas eismas

Kulių gatvė iš dalies jau yra asfaltuota. Čia dviem etapais asfaltas buvo paklotas dar užpernai. Likusį beveik 300 metrų ilgio ruožą buvo planuota asfaltuoti pernai.
Tačiau užtruko projekto korekcija su įmone „Via Lietuva“, nes Kulių gatvė susijungia su Dovilų keliu, kuris priklausė „Via Lietuva“.
Konkursą asfaltavimo darbams laimėjo įmonė „Inkomsta“.
„Viliamės, kad šiemet tikrai padarys projektą, nors darbus jie turėjo pradėti dar birželio mėnesį“, – vylėsi Dovilų seniūnė Nijolė Ilginienė.
Pagal sutartį, rangovas darbus privalo baigti per 35 mėnesius.
Įmonės „Inkomsta“ vadovas Aurimas Černeckas patikino, kad kelio rekonstrukciją žada pabaigti iki gruodžio vidurio.
„Eismą atidaryti žadame po pusantros savaitės, tačiau po kurio laiko, kai reikės kasti sankasą, vėl uždarysime. Bet po to automobilius paleidinėsime po truputį. Tik iš dalies eismas bus ribojamas“, – patikino įmonės vadovas.
300 m ilgio kelio asfaltavimo darbai kainuos apie 270 tūkst. eurų.
„Atsiras ne tik asfaltas, bet ir kelio apšvietimas, šaligatvis. Žmonės labai laukė šio kelio rekonstrukcijos, čia gyvena nemažai gyventojų. Vien Kulių kaime registruota per 1,2 tūkst. nuolatinių gyventojų. Kelias jungia kelias sodų bendrijas“, – patikino Dovilų seniūnė.
