Draugų šventėje – jauki atmosfera: džiugino pramgų gausa

2025-09-19 16:00
Klaudija Audickaitė

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras savo kieme pirmą kartą surengė „Draugų šventę“ miesto bendruomenei – susirinkusieji džiaugėsi pramogų gausa.

Pramogos: vaikus linksmino žinomais personažais persirengę animatoriai. Šventė: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro kieme šurmuliavo muzika, šokiai ir bendrystės džiaugsmas.

Šventė tapo tarsi neformali mokslo metų pradžia, subūrusi vaikus, jaunimą, tėvelius ir mokytojus.

Kieme vyko teatro, muzikos ir šokių pasirodymai, vaikus linksmino animatoriai, piešę ant veidų, kvietė kartu pūsti balionus bei muilo burbulus.

Tuo metu jaunimo centro viduje laukė ir kūrybinės dirbtuvės – dailės ir įvairių rankdarbių užsiėmimai, o šventės svečiai galėjo pasivaišinti arbata bei kava.

Šventė: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro kieme šurmuliavo muzika, šokiai ir bendrystės džiaugsmas. / K. Audickaitės, Vytauto Petriko nuotr.

„Buvo graži šventė, jauki atmosfera, visi vaikai grįžo namo su šypsenomis. Man, kaip mamai, smagu matyti, kad jaunimo centras tampa vieta, kur vaikai po pamokų gali ne tik mokytis, bet ir atrasti naujų draugų – tokie renginiai tikrai suartina bendruomenę“, – įspūdžiais dalijosi šventėje dalyvavusi klaipėdietė Aurelija.

Centro direktorius Ramūnas Kaubrys pažymėjo, jog šventės idėja atsirado iš noro drauge pradėti naujus mokslo metus.

„Draugų šventė reiškia tarpusavio draugystę – juk tai sieja mus visus. Džiaugiamės, kad toks didelis skaičius miesto mokinių pasirinko popamokinę veiklą mūsų įstaigoje. Atverkime duris savo talentams“, – džiaugėsi R. Kaubrys.

K. Audickaitės, Vytauto Petriko nuotr.

Susirinko gausus būrys klaipėdiečių – šventė užpildė erdvę šypsenomis, muzika ir žaidimais, o svarbiausia – sustiprino bendrystę, kurią ketinama puoselėti dar daugelį metų.

„Tikime, kad ši pirmoji šventė, kurią surengėme įstaigos vidiniame kieme, taps gražia tradicija“, – atviravo direktorius.

Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.

