Ekranus keičia į hidrokostiumus: kaip Melnragės bangos moko vaikus drąsos ir komandinės dvasios

Kai jūra tampa geriausia mokytoja
Kol suaugusieji dejuoja dėl vėsaus Baltijos vandens, vaikai, įšokę į hidrokostiumus, vandenyje jaučiasi kaip žuvys. „Vandens sūpynės“ vaikų stovyklas pajūryje organizuoja jau nuo 2016 metų, todėl puikiai žino formulę, kaip sudominti šiandienos kartą, kurią sunku kuo nors nustebinti.
„Didžiausia transformacija įvyksta per pirmąsias dvi dienas, – pasakojo dešimtmetį su vaikais dirbantis banglenčių treneris. – Atvažiuoja nedrąsūs, susikūprinę nuo telefonų, o po poros dienų jūroje jie jau jaučiasi paplūdimio šeimininkais. Jūra greitai išvaiko visas baimes.“
Melnragė šiam reikalui pasirinkta neatsitiktinai. Tai geriausia Lietuvos banglenčių vieta (vadinamasis spotas), kur banga lūžta minkštai bei saugiai ir yra idealiai pritaikyta mokymuisi. Kad procesas būtų ne tik smagus, bet ir visiškai saugus, treneriai dirba mikrogrupėmis – vienam profesionalui tenka vos 4–5 vaikai.
Programa: nuo „gulom“ iki asfalto bangų
Stovyklos diena suplanuota minučių tikslumu, bet be jokios mokyklinės rutinos. Viskas prasideda 9 val. ryte apšilimu ant smėlio. Pradedantieji startuoja nuo teorijos. Vėliau pereinama prie banglenčių. Organizatoriai garantuoja: per penkias dienas vaiko techniniai įgūdžiai paaugs mažiausiai 30 procentų.
O kas vyksta, kai jūra nurimsta? Nuotykiai persikelia ant sausumos. Vaikai griebia surfskate lentas – specialias riedlentes, kurios ant asfalto leidžia daryti lygiai tokius pačius posūkius kaip ant bangos. Tai ne tik azartiška, bet ir puikiai lavina pusiausvyrą, kuri vėliau praverčia vandenyje.
Viskas įskaičiuota: nuo lentos iki pavakarių
Tėvams ši stovykla – tikras išsigelbėjimas. Atvežei vaiką ryte, pasiėmei vakare – pavargusį, laimingą ir pilną įspūdžių. Į penkių dienų programos kainą įskaičiuota absoliučiai viskas:
- Profesionali banglenčių įranga ir šilti hidrokostiumai.
- Patyrusių instruktorių priežiūra.
- Sveiki pietūs, pavakariai, švieži vaisiai ir vanduo.
- Papildomos pramogos: gimtadienių šventės, boulingas, išvykos į kitas pakrantes ar net audros stebėjimas iš saugaus atstumo.
Vasaros pamainos greitai pildosi. Viskas, ko reikia jaunajam banglentininkui – maudymosi kostiumas, rankšluostis ir geras nusiteikimas. Visu kitu pasirūpinta Melnragėje, Vėtros g. 8.
Jei norite, kad jūsų vaikas šią vasarą praleistų ne „TikToke“, o gaudydamas savo gyvenimo bangą, registracijos formą rasite vandenssupynes.lt. Vietų skaičius ribotas – bangos nelaukia!
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