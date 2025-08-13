Esamos kameros gyventojų negąsdina: teršėjai bus stebimi akyliau

Nesibaimina ir didelių baudų
„Šiuo metu prie skirtingų konteinerių aikštelių yra įrengtos penkios vaizdo stebėjimo kameros, papildomai planuojama įsigyti dar penkias. Nors jos drausmina gyventojus, vis dar pasitaiko atvejų, kai asmenys elgiasi neatsakingai“, – pažymėjo Klaipėdos savivaldybės Administravimo departamento direktorius Gintautas Mačiulaitis.
Pasak direktoriaus, beveik prie kiekvienos konteinerių aikštelės yra įrengti informaciniai stendai, kuriuose nurodoma, kad didžiąsias bei statybines atliekas būtina pristatyti ir nemokamai priduoti į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles.
Taip pat gyventojai informuojami, jog neteisėtai palikus atliekas gresia bauda iki 600 eurų.
G. Mačiulaičio teigimu, kamerų įrašai padeda identifikuoti pažeidėjus ir taikyti sankcijas – kai kur jų poveikis jau matomas.
„Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksavus ir identifikavus asmenį, palikusį neleistinas atliekas šalia konteinerių, jo atžvilgiu vykdomi veiksmai pagal teisės aktus. Visgi pastebėta, kad prie konteinerių įrengtos vaizdo stebėjimo kameros gyventojus veikia prevenciškai – konteinerių aikštelėse mažiau kaupiasi neleistinu būdu paliktų atliekų“, – tvirtino G. Mačiulaitis.
Atveža maišus
Tačiau gyventojams atrodo, kad šiukšlintojų tam tikrose vietose padaugėjo būtent tada, kai atsirado vaizdo kamerų.
„Praeidama pro Ievos Simonaitytės g. konteinerius netekau žado – tiek prikrauta dar niekada nebuvo. Kai čia nebuvo kameros, atrodo, kad ir šiukšlindavo mažiau, o dabar situacija tik blogėja“, – pasakojo pietinio rajono gyventoja Justė.
Moteris teigė, kad patys konteineriai niekada nebūna visiškai pilni ir juose visada telpa atliekos, tačiau žmonės piktybiškai krauna maišus prie konteinerių – šiukšlės mėtosi ne tik pievoje, bet ir ant šaligatvio.
„Mėtosi spintelės, drabužiai, batai, gėlių vazonai – nejaugi žmonės taip negerbia savo ir kitų gyvenamosios aplinkos? Vienas iš čia esančių konteinerių yra skirtas tekstilei – gyvenu netoliese ir niekada nesu mačiusi jo pilno, o žmonės verčia didžiausius maišus ir palaidus drabužius ne į konteinerį, bet prie jo“, – piktinosi moteris.
Vis dar pasitaiko atvejų, kai asmenys elgiasi neatsakingai.
Užfiksavo šešis pažeidimus
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus patarėjo Mariaus Poimanskio teigimu, per šį mėnesį buvo tik keletas atvejų, kai teko bausti šiukšlintojus.
„Per pastarąjį mėnesį surašyti šeši administracinio nusižengimo protokolai dėl atliekų tvarkymo pažeidimų, užfiksuotų vaizdo stebėjimo kameromis“, – pažymėjo M. Poimanskis.
Lieka tik tikėtis, kad kameros vis tiek galų gale pažabos netvarką.
