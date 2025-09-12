 Etikos komisija tirs Seimo narį Karolį Neimantą: palygino palangiškius su beždžionėmis

Etikos komisija tirs Seimo narį Karolį Neimantą: palygino palangiškius su beždžionėmis

2025-09-12 11:11
„Palangos tilto“ inf.

Karolis Neimantas, partijos „Nemuno aušra“ Seimo narys, išrinktas pernai Mėguvos rinkimų apygardoje, į kurią įeina ir Palanga, sulaukė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos dėmesio – pradėtas tyrimas dėl K. Neimanto palangiškių palyginimo su beždžionėmis.

Karolis Neimantas
Karolis Neimantas / Asociatyvi freepik.com, Seimo kanceliarijos nuotr.

Priminsime, kad į  Valstybės dienos minėjimą šių metų liepos 6-ąją K. Neimantas atvyko vilkėdamas kostiumą, o atlape buvo įsisegęs kortelę su savo statusu. Kai kuriems gyventojams užkliuvo, kad pareigos jo kortelėje, išskyrus žodį „komisijos“, buvo įrašytos didžiosiomis raidėmis: „Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos Pirmininkas.“

Tai buvo pastebėta „Facebook“ grupėje „Vieninga Palanga“, kurioje kilo diskusijos apie tokį prisistatymo būdą. Į kritiką politikas atsakė savo „Facebook“ paskyroje.

„Pabandysiu atsakyti tiek „bezdžionėms“ tiek normaliems ir kulturingiems asmenims“, – parašė K. Neimantas (citatoje kalba netaisyta – PT).

Jis aiškino, kad vardo kortelės padeda užmegzti ryšį: žmogus lengviau įsimena vardą ir pavardę bei sužino, iš kur pašnekovas yra.

„Pasaulio lietuvių sporto žaidynės yra ne politinis renginys, o buria viso pasaulio diasporos atstovus – šįkart iš 38 šalių. Dauguma atvykusių žmonių yra apolitiški, nesidomintys politika, tad mano pareiga – prisistatyti. LR Seime mano pagrindinė atsakomybė – Lietuvos diaspora ir jos atstovai, kadangi pirmininkauju Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai. Taigi šie renginiai tiesiogiai susiję su mano pareigomis“, – rašė Seimo narys.

Tačiau tokia reakcija tik dar labiau įaudrino diskusijas.

Šiame straipsnyje:
Karolis Neimantas
Nemuno aušra
palangiškiai
Palanga
Seimo narys
etikos komisija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų