Gargžduose bus atidengtas paminklas žuvusio ugniagesio atminimui

Kaip pranešė Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, paminklo atidengimo ceremonija vyks Žemaitės gatvėje, kur įsikūrę Gargždų ugniagesiai.
Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) pirmininkas Miroslavas Gerasimovičius BNS sakė, kad atidengime dalyvaus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD), Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai, pakviesti Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai.
„Jie parūpino gana operatyviai leidimą šitam paminklui, nes Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (PGT) teritorija, kur bus paminklas, priklauso Klaipėdos rajono savivaldybei“, – apie Klaipėdos rajono savivaldybės indėlį kalbėjo M. Gerasimovičius.
Pasak jo, R. Venslauskiui įamžinti skirtas kūrinys yra iš metalo lakšto, vaizduojantis ugniagesį su apsauginiais rūbais, kvėpavimo organų apsaugos aparatu. Beveik trijų metrų aukščio skulptūrą sukūrė Artūras Nikitinas.
Paminklas pastatytas profsąjungos lėšomis.
„Pati idėja gimė tarp Gargždų PGT darbuotojų. Profsąjungos valdyba šitai idėjai pritarė ir priėmėme sprendimą pilnai finansuoti. Jokios lėšų rinkimo kampanijos nedarėme, per gyventojų pajamų mokestį kasmet surenkame nemažai lėšų, mus remia ir nariai, jų antrosios pusės dažniausiai. Iš šitų lėšų ir buvo apmokėtos darbų sąskaitos“, – sakė UGPS pirmininkas.
Kaip rašė BNS, Gargždų PGT vyresnysis ugniagesys gelbėtojas R. Venslauskis žuvo šių metų vasario 10-ąją, gesindamas gaisrą medžio apdirbimo įmonėje „Dekogama“ Klaipėdos rajone, Maciuičių kaime.
PAGD direktorius Renatas Požėla anksčiau teigė, kad tai yra tik antroji ugniagesio žūtis nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Profsąjungos duomenimis, priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje R. Venslauskis dirbo nuo 1997-ųjų, per savo tarnybos metus gesindamas gaisrus ne kartą gelbėjo žmonių gyvybes ir turtą.
