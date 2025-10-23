Gargžduose atsiras paminklas žuvusiam ugniagesiui

Spalio 28-ąją prieš paminklo R. Venslauskiui atidengimą Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyks mišios, o popiet, apie 14 val., prie Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bus atidengtas ir pats paminklas. Jo atidengimo ceremonijoje kviečiami dalyvauti visi norintieji.
R. Venslauskio netektį ugniagesių bendruomenė iki šiol išgyvena jautriai. Anot Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko Vido Kerševičiaus, tai buvo itin skaudus įvykis, o žaizda dėl kolegos mirties ugniagesių bendruomenei neužgijusi iki šiol.
53-ejų Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėtojas R. Venslauskis žuvo gesindamas gaisrą Klaipėdos rajone, Maciuičių kaime esančioje medienos apdirbimo įmonėje. Jis buvo vienas pirmųjų, atvykusių gesinti ugnies. Tačiau vyras gesindamas gaisrą žuvo.
Tad jam atminti nuspręsta pastatyti paminklą, simbolizuosiantį pagarbą ir dėkingumą žuvusiam kolegai.
O jau rytoj, penktadienį, Klaipėdoje, apleistame pastate, esančiame Taikos pr. 78, nuo 9 iki 15 val., vyks ugniagesių pratybos. Jų metu gelbėtojai atliks tam tikrus veiksmus, taip pat griaus sienas, todėl miestiečiai gali girdėti triukšmą.
Apie pratybas liudys šalia pastato stovėsianti gelbėtojų palapinė bei įvairi technika.
Pratybose dalyvaus ne tik Klaipėdos, bet ir Vilniaus, Tauragės ugniagesiai gelbėtojai, Lietuvos tarptautinės pagalbos teikimo komandos nariai.
