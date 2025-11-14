Skulptūra pažymėjo įmonės 70 metų skrydį

Simbolis – neatsitiktinis
1955-ųjų lapkritį buvo įkurta vos keletą transporto priemonių turėjusi įmonė, kuri per daugelį metų išaugo į modernią bendrovę „Klaipėdos paslaugos“, kuri uostamiesčiui teikia arti dvidešimties įvairių paslaugų.
Šio jubiliejaus proga bendrovės kolektyvas nusprendė pažymėti nueitą kelią ne tik švente, bet ir nauju meno kūriniu, kuris taptų dovana miestui – skulptūra „Žuvėdra“. Pasak įmonės generalinio direktoriaus Vaido Ramanausko, pasirinkimas skulptūroje įamžinti žuvėdrą buvo neatsitiktinis.
„Norėjome žuvėdros, nes jau daugelį metų šis paukštis yra mūsų bendrovės simbolis – sklendžiančios žuvėdros siluetai puošia mūsų autobusus. Ji primena jūrą, nes jūra – tai Klaipėda, o Klaipėda – tai mes visi. Pasirinkome autobusų stotį, nes tai yra vartai, kurie palydi ir pasitinka milijonus žmonių – čia daugeliui prasideda pažintis su uostamiesčiu“, – aiškino vadovas.
Žvilgsnis į praeitį
Naujoji skulptūra sukurta bendradarbiaujant su Klaipėdos menininku Izraildžonu Baroti, padėjusiu atrinkti geriausią kūrybinę idėją, kurią įgyvendino skulptorius Matas Janušonis – jis pripažino, jog ieškojo geriausio sprendimo ir didelį dėmesį skyrė istorijai.
„Norėjau, kad žuvėdra būtų ne tik miesto simbolis, bet ir žvilgsnis į praeitį. Mano galvoje gimė mintis, kad žuvėdra galėtų būti tarsi išlankstyta iš seno autobuso bilieto – kaip origami. Galbūt kažkada, senais laikais, žmonės, laukdami autobuso stotyje, laikė rankose bilietą ir jį lankstė, glamžė savo rankose. Taip sugalvojau idėją, kuri sujungė praeitį su dabartimi – juk šiais laikais pasaulis visiškai kitoks ir jis sparčiai keičiasi“, – atviravo kūrinio autorius.
Dar prieš atidengiant skulptūrą daugelis spėliojo, kokia bus toji žuvėdra – kai kūrinys pagaliau buvo atidengtas, pasigirdo plojimai.
Primins klestėjimą
Šventės metu Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus pasveikino įmonės atstovus ir pažymėjo, kad toks gestas – pavyzdys, kaip bendrovė prisideda prie miesto įvaizdžio kūrimo.
„Per 70 metų ši įmonė pasikeitė neatpažįstamai, bet visada išliko aktyvi miesto dalis. Džiugu, kad šiandien ji dovanoja Klaipėdai simbolinę skulptūrą – žuvėdrą“, – renginyje teigė A. Vaitkus.
Po oficialios ceremonijos susirinkusieji grožėjosi skulptūra – fotografavosi, apžiūrėjo jos detales ir dalijosi įspūdžiais. „Žuvėdra“ tapo ne tik ypatingo jubiliejaus simboliu, bet ir nauju Klaipėdos kultūriniu ženklu, kuris primins istoriją, klestėjimą bei miesto ryšį su jūra.
Užbaigdamas šventę bendrovės vadovas V. Ramanauskas padėkojo bendradarbiams, į šventę atvykusiems partneriams bei kvietė nestokoti optimizmo ir drąsiai siekti ateities vizijų.
„Svajoju, kad 2030 metais mūsų bendrovė pasiektų 50 mln. eurų pajamų, dirbtų 500 darbuotojų ir turėtų 300 transporto priemonių įvairiausioms paslaugoms. Tikimės, kad šios svajonės išsipildys ir mes nuolat judėsime į priekį“, – tvirtino jis.
Naujausi komentarai