Klaipėdoje – naujas žingsnis miesto valdyme: įkurtas koordinavimo centras

Valdys eismą
Centre visą parą budintys specialistai realiu laiku stebės kamerų perduodamus vaizdus. Įvykus avarijai ar formuojantis spūstims, dispečeriai galės rankiniu būdu reguliuoti šviesoforų darbą, kad transporto srautai išsisklaidytų greičiau. Tai itin svarbu kasdienio eismo piko metu ar esant masinėms miesto šventėms.
„Tokio centro įkūrimas mieste būtinas ir dėl jo įsteigimo nueitas didžiulis kelias. Tai didelis žingsnis, kuris bus labai naudingas tiek vairuotojams, tiek visiems klaipėdiečiams – galėsime greičiau matyti, kur kyla problemos, ir jas iškart spręsti. Tai ypač aktualu planuojant keliones, žiemą užtikrinant tinkamų kelių būklę, rudenį laiku reaguojant į potvynius“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šiuo metu „Klaipėdos paslaugos“ valdo daugelį miesto kamerų, fiksuojančių situaciją gatvėse. Kamerų tinklas bus plečiamas: esamos keičiamos į aukštesnės kokybės, o naujos montuojamos strategiškai svarbiose vietose. Be to, iki šiol veikusiame stebėjimo punkte dispečeriai turėjo vos 8 ekranus, o nuo sausio 1 d. naujajame centre jų bus net 23 – tai leis daug plačiau ir tiksliau matyti, kas vyksta visame mieste.
Stebėjimo sistemą papildys ir išmanioji viešojo transporto valdymo platforma, leidžianti realiu laiku sekti autobusų judėjimą bei koreguoti nukrypimus nuo grafiko.
„Jei autobusas artėja prie šviesoforu reguliuojamos sankryžos ir atsilieka nuo grafiko, sistema automatiškai pratęs žalio signalo laiką. Viešajam transportui bus suteikiamas prioritetas“, – pasakojo Dainius Petrauskas, UAB „Klaipėdos paslaugos“ Gatvių infrastruktūros departamento direktorius.
Planuojama, kad „Klaipėdos paslaugos“ taip pat perims jau esančias mieste (Lideikio g.) ir įrengs papildomas kintamos informacijos švieslentes, įspėsiančias vairuotojus apie eismo sąlygas, spūstis, ir nukreips transportą alternatyviais maršrutais.
Perspektyva – efektyvus miesto darbų koordinavimas
Ateityje vaizdo kamerų tinklas padės ne tik eismo valdyme – jis bus svarbus ir kovojant su nusikaltimais ar reaguojant į gamtos stichijas. Policijos pareigūnai ir dabar neretai atvyksta į „Klaipėdos paslaugas“ peržiūrėti vaizdo medžiagos, kad nustatytų avarijų bei miesto turto pažeidimų aplinkybes.
Netolimoje ateityje ekstremalių situacijų metu – ar gatvės po liūties užlietos, ar užpustytos – viskas bus matoma realiu laiku, o avarinės tarnybos bus nukreipiamos ten, kur pagalbos reikia skubiausiai.
Miesto koordinavimo centras taip pat gali būti patikimu įrankiu prižiūrint komunalinių paslaugų teikėjus – atliekų vežėjus, gatvių valytojus ir kitus rangovus.
„Kadangi visa vaizdo informacija išsaugoma, labai paprasta patikrinti, ar žiemą gatvių valytojai išvažiavo laiku, ar nuvalė ir pabarstė jiems skirtas atkarpas. Šis kontrolės metodas jau taikomas kituose Lietuvos miestuose“, – pasakojo D. Petrauskas.
Pasak jo, iš įkurto centro gali būti koordinuojama ne tik eismo kontrolė ar viešoji tvarka, bet ir ekstremalių situacijų valdymas, gyventojų informavimas, oro taršos stebėsena.
„Naujas padalinys pradės veikti nuo kitų metų sausio 1 dienos, tai bus tik darbų pradžia – įsigyjamos ir diegiamos naujos programos, apmokomi darbuotojai. Šiuo metu formuojame komandą, ieškome budinčių dispečerių, elektrikų. Visus, kam patinka technologijos, greitas problemų sprendimas ir darbas, turintis realų poveikį Klaipėdos gyventojams, kviečiame į mūsų kolektyvą“, – ragino naujojo padalinio vadovas.
Daugiau informacijos susidomėjusiems: https://klap.lt/titulinis/karjera/.
Naujausi komentarai