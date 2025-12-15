Pirmadienio rytą Jakų žiedinėje sankryžoje – kantrybės išbandymas

Eismas sustingo
Kelininkai čia perbraižė horizontaliąsias linijas, ir nuo šiol kelių ereliams nepavyks iš pirmosios juostos, skirtos išsukti iš žiedo, sukti į trečiąją, kitiems prieš nosį.
Tačiau naujoji eismo tvarka, labai panašu, bus visiškas peilis susisiekimui su uostamiesčiu.
Pirmadienio rytą kamšatys ties Jakais prasidėjo dar prieš septintą ryto. Dar po keliolikos minučių eismas jau visai strigo.
Kai kurie vairuotojai 15 kilometrų atstumą nuo namų iki darbo vietos teigė važiavę 1,5 val.
Dauguma vairuotojų burnojo prieš tuos, kurie įleidinėjo kitus vairuotojus į žiedinę sankryžą.
Tačiau dauguma tai darė suvokdami, kad įvažose stovėję žmonės taip galėjo ir po pusę valandos stypsoti, nepajudėję iš vietos.
Pažeidimus fiksavo dronais
Kelininkai Jakų žiedinėje sankryžoje ne tik perbraižė eismo juostas skiriančias linijas, atsirado ir juostas skiriantys borteliai su atšvaitais.
Dviguba linija nubrėžta įvažiuojant į žiedinę nuo Klaipėdos pusės, Vilniaus plentu.
Čia didžioji dauguma vairuotojų įvažiuodavo pirmąja eismo juosta, skirta išsukimui į Šilutės pusę.
Iš šios juostos vairuotojai sukdavo į antrąją, o didžioji dauguma – į trečiąją eismo juostą.
Prieš keletą metų dienraštis dėl tokių manevrų klausimų buvo uždavęs Klaipėdos Kelių policijos tarnybos viršininkui Aurelijui Jankauskui.
Klausta, ar toks nėrimas per juostas atitinka Kelių eismo taisykles.
Uostamiesčio Kelių policijos tarnybos viršininkas tokiam eismo judėjimui priekaištų neturėjo.
Net buvo užsiminęs, kad iš išsukimui skirtos juostos persirikiuojantys į antrąją juostą esą turėtų pirmenybę, nes antrąja juosta važiuojantieji kliūčiai iš dešinės turėtų duoti kelią.
Tačiau visai neseniai policijos atliktame eksperimente dronais buvo užfiksuota, kiek daug eismo dalyvių šioje sankryžoje kerta ištisines juostas.
„Via Lietuva“ sulaukė vairuotojų skundų dėl netvarkingo vairuotojų manevravimo Jakų žiedinėje sankryžoje – kad yra nepaisoma ištisinių linijų.
Nepaisė ištisinių linijų
Jakų žiedinė sankryža priklauso įmonei „Via Lietuva“.
Šios įmonės atstovas spaudai Vytenis Radžiūnas paaiškino, kodėl nuspręsta perbraižyti eismo juostas.
„Šiemet „Via Lietuva“ sulaukė vairuotojų skundų dėl netvarkingo vairuotojų manevravimo Jakų žiedinėje sankryžoje – kad yra nepaisoma ištisinių linijų. Tai sukeldavo avarines situacijas žiedinėje sankryžoje. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta tose vietose įrengti eismo juostų ribotuvus, kad būtų fiziškai apriboti neleistini manevrai“, – paaiškino V. Radžiūnas.
Įmonės atstovas akcentavo, kad kirsti ištisinės linijos vairuotojai negalėdavo ir anksčiau, tačiau ne visi paisydavo Kelių eismo taisyklių.
„Svarbu pabrėžti, kad eismo organizavimo principai čia nebuvo pakeisti, tik fiziškai apriboti neleistini pavojingi manevrai. Tikimės, kad jau greitu metu vairuotojai pripras prie eismo tvarkos ir eismas taps sklandesnis. Visi darbai bus baigti artimiausiu metu“, – tikino V. Radžiūnas.
Internete – vairuotojų pyktis
Internete vairuotojas pasidalijo nuotrauka, kurioje matoma ilga automobilių kamšatis.
Po įrašu vairuotojai liejo tulžį.
„Pusė Klaipėdos vairuoti nemoka, dėl to tokios ir kamšatys. Apie piko metą tai išvis patylėsiu. Vien medžiai prie vairo“, – pyko komentatorius.
Kitas internautas priminė uostamiesčio tvarkymo darbų šūkį.
„Atsipūskit prie jūros, Klaipėda tvarkosi“, – juokavo jis.
Kitame įraše vyras pasidalijo pasiektu rekordu.
„Šiandien pasiekiau rekordą: iki darbo – 15 km, važiavimo laikas – 1.22 val.“ – rašė vairuotojas.
„Bet tai kaip pirmadienis, taip niekas ten nepavažiuoja. Toks jausmas, kad per savaitgalį užmiršo, kaip vairuoti“, – rašė dar vienas.
