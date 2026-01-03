 Ruošiasi rekonstruoti prastos būklės tiltą magistralėje Vilnius–Klaipėda

Ruošiasi rekonstruoti prastos būklės tiltą magistralėje Vilnius–Klaipėda

2026-01-03 11:42
Lukas Juozapaitis (BNS)

Bendrovė „Via Lietuva“ per maždaug dvejus metus planuoja rekonstruoti 127-ajame automagistralės Vilnius–Klaipėda kilometre esantį viaduką ties Cinkiškių kaimu.

Ruošiasi rekonstruoti prastos būklės tiltą magistralėje Vilnius–Klaipėda
Ruošiasi rekonstruoti prastos būklės tiltą magistralėje Vilnius–Klaipėda / T. Biliūno / BNS nuotr.

Pasak „Via Lietuvos“, nusidėvėjęs viadukas įvertinus jo būklę įtrauktas į blogų tiltų sąrašą.

„Laikančios konstrukcijos nusidėvėjusios, armatūros koroduojančios. Siekiant išvengti eismo ribojimų valstybinės reikšmės kelyje, dėl blogėjančios būklės priimtas sprendimas viaduką rekonstruoti“, – komentare BNS teigė bendrovė.

Kaip rodo paskelbto rangos konkurso dokumentai, atlikus 1975 metais pastatyto tilto techninę apžiūrą nustatytos didesnės nei 4 centimetrų provėžos važiuojamojoje dalyje, asfalto įtrūkiai ir deformaciniai pjūviai, konstrukcijose aptikti plyšiai, nesandari hidroizoliacija, numušti ar sutrupėję apsauginiai sluoksniai, deformacijos, korozija, vietomis į paviršių išlindusi armatūra.

Sutartį su rangovu planuojama pasirašyti 2026 pirmąjį ketvirtį, o užbaigti rekonstrukciją – po dvejų metų.

Šiame straipsnyje:
Via Lietuva
magistralė Vilnius–Klaipėda
tilto rekonstrukcija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų