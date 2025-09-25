 Atnaujinta nesaugaus tilto per Nevėžį rekonstrukcija

Atnaujinta nesaugaus tilto per Nevėžį rekonstrukcija

2025-09-25 16:11
ELTOS inf.

Kėdainiuose ketvirtadienį atnaujinta tilto per Nevėžį rekonstrukcija, pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Atnaujinta nesaugaus tilto per Nevėžį rekonstrukcija
Atnaujinta nesaugaus tilto per Nevėžį rekonstrukcija / „Via Lietuva“ archyvo nuotr.

Anot jos, prieš kurį laiką tilto remonto darbai buvo sustabdyti, kai juos vykdant buvo nustatyti turėklinio borto montavimo mazgų neatitikimai, kurie, jų nepašalinus, ateityje turėtų įtakos saugiam pėsčiųjų ir vairuotojų eismui.

Vertinant situaciją, buvo atlikti tilto apkrovimo bandymai, pagal jų rezultatus parengti projektiniai patikslinimai ir atliktas ekspertinis jų vertinimas.

Darbus įgyvendinanti įmonė „Kauno keliai“ rekonstrukcijos metu įrengs naują perdangą, rekonstruos tilto atramas, paklos naują asfaltą bei atliks kitus darbus.

Šiame straipsnyje:
kėdainių tiltas
atnaujintas tiltas
tilto rekonstrukcija
tiltas per Nevėžį
Via Lietuva

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų