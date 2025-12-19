„Via Lietuva“ įspėja vairuotojus dėl antro Krunos tilto rekonstravimo etapo: keisis eismas

Todėl pirmadienį ir antradienį bus pertvarkomas eismas ties automagistralės 87,3 kilometru: eismas nauju tiltu bus atnaujintas, o nuo sausio laikiną ir senąjį tiltus planuojama demontuoti bei pradėti antrojo tilto statybą – jį pastatyti numatoma iki 2026 metų rudens, o visą projektą baigti – iki 2027-ųjų pavasario.
„Prasideda kitas Krunos tilto rekonstravimo etapas – senojo tilto demontavimas ir pasiruošimas antrojo nuolatinio tilto statybai“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ Strateginių projektų skyriaus vadovas Vaidrius Andrikonis.
Pasak pranešimo, Vilniaus kryptimi transporto priemonės važiuos dviem eismo juostomis per naują tiltą, o Kauno kryptimi – viena juosta per laikiną, o kita – per naująjį tiltą. Kol bus pastatytas antras tiltas, nauju tiltu eismui bus skirtos trys juostos – dvi Vilniaus kryptimi ir viena Kauno kryptimi.
Anot pranešimo, kitų metų rudenį planuojama įrengti viršutinius kelio dangos sluoksnius ant abiejų tiltų ir visame rekonstruojamo kelio ruože, atlikti ženklinimo bei kitus baigiamuosius darbus.
Darbus už kiek daugiau nei 24 mln. eurų atlieka bendrovė „Tilsta“.
BNS rašė, kad projektui skirta per 9,4 mln. eurų europinių lėšų, nes tiltas bus pritaikytas ir kariniam mobilumui, likusi suma finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.
1966 metais pastatytas Krunos tiltas buvo blogiausios būklės tiltas Lietuvoje.
