Tikėtina, jog tądien pavieniai žmonės vis tiek rinksis prie sovietinių karių memorialo Skulptūrų parke.

Tačiau bet kuriam renginiui Klaipėdoje reikia gauti miesto savivaldybės administracijos leidimą.

Dienraščio žiniomis, jokio leidimo surengti renginį gegužės 9-osios proga niekas neprašė.

Vadinasi, susirinkusieji, jei tokių bus, prie sovietinių karių memorialo Skulptūrų parke neturėtų sakyti viešų kalbų, leisti muzikos ir panašiai.

„Prašymo renginiui nėra gauta, be to, tai jau būtų per vėlu. Prašymas renginiui turi būti pateiktas prieš 20 darbo dienų iki renginio. Jeigu ten vis dėlto vyktų kažkoks minėjimas be leidimo, tam yra policija, kuri turėtų imtis sankcijų. Pernai, kiek pamenu, jokio prašymo oficialiam gegužės 9-osios renginiui irgi nebuvo gauta, bet pavieniai žmonės ėjo prie memorialo su gėlėmis. Tam jokio išskirtinio leidimo nereikia“, – teigė Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus patarėjas Marius Poimanskis.

Prieš trejus metus, 2022 m. gegužę, specialiai suburta istorikų, teisininkų, archeologų ir paveldosaugininkų grupė parengė siūlymą dėl Antrojo pasaulinio karo sovietinių karių memorialo perspektyvų.

Miesto politikams pritarus, tiek skulptūrinė grupė „Kariai“, tiek ir „Kardas“ buvo demontuoti tų pačių metų vasarą.

Už tai pernai Rusijai paskelbus šimtatūkstantinį „nusikaltėlių“ sąrašą, jame atsidūrė ir gausus būrys klaipėdiečių, būtent Klaipėdos tarybos narių, kurie esą nusižengė Rusijos Federacijos įstatymams, nusprendę demontuoti sovietiją šlovinantį memorialą. Iki Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą Klaipėdoje prie sovietų karių memorialo kasmet gegužės 9-ąją buvo švenčiama vadinamoji pergalės diena, tačiau pastaraisiais metais ta proga jokie oficialūs renginiai čia nebevykdavo.