Gera žinia: Bendrystės tiltas per Danės upę lieka

„Preliminariai planuojama, kad tiltas liks iki lapkričio mėnesio, laikas gali būti koreguojamas priklausomai nuo oro sąlygų“, – BNS pirmadienį nurodė uostamiesčio savivaldybė.
Praėjusią savaitę, sekmadienį, planuota tiltą išmontuoti, tačiau tai nedaryta „atsižvelgus į miesto gyventojų poreikius“.
Anot Klaipėdos savivaldybės, tiltą palikti nuspręsta įvertinus jo konstrukcijos būklę bei būsimas oro sąlygas.
Bendrovės „Scaffolding solutions“ suprojektuotas tiltas įrengtas balandžio mėnesio pradžioje minint Italų dienas Klaipėdoje.
Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus teigimu, laikinas tiltas „paliko gražų pėdsaką miesto gyvenime ir parodė, kokia svarbi yra bendrystė mūsų kasdienybėje“.
„Bendrystės tiltas tapo ne tik patogia jungtimi per Danę, bet ir traukos vieta, kurioje šią vasarą apsilankė šimtai tūkstančių žmonių. Džiaugiuosi, kad projektas suteikė klaipėdiečiams ir miesto svečiams progą atrasti naują erdvę bendravimui ir pasibuvimui kartu“, – sako jis.
Prie tilto įrengtų skaitiklių duomenimis, jį iš viso kirto per 363 tūkst. žmonių.
