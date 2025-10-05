Dėl „Bendrystės“ tilto – džiugi žinia klaipėdiečiams

„Džiugi žinia klaipėdiečiams! Nors „Bendrystės“ tiltą planuota palikti iki spalio 5 dienos, atsižvelgus į miesto gyventojų poreikius – laikotarpis pratęsiamas! Šio projekto rangovai nuvyko į vietą, įvertino tilto konstrukcijos būklę, būsimas oro sąlygas ir pranešė – „Bendrystės“ tiltas dar gali džiuginti klaipėdiečius ir toliau!“, – spalio 3 d. pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė.
„Bendrystės“ tiltas, kurį suprojektavo klaipėdiečių bendrovė, buvo įrengtas balandžio mėnesio pradžioje, minint Italų dienas Klaipėdoje. Iš pradžių planuotas kaip laikinas projektas, jis dėl didžiulio gyventojų ir miesto svečių susidomėjimo pratęstas jau ne pirmą kartą.
„Prie tilto įrengtų skaitiklių duomenimis, juo jau pasinaudojo daugiau nei 363 tūkstančiai žmonių! Kiek dar istorijų, pasimatymų, pasivaikščiojimų ar šypsenų per jį persikels?“ – feisbuke retoriškai klausė uostamiesčio savivaldybės atstovai.
