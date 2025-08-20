Gyventojai kviečiami registruotis į nemokamą buriavimo praktiką

Kelionės organizatoriai tikina, jog tai įkvepiantis ir praturtinantis nuotykis, galimybė prisiliesti prie Lietuvos buriavimo istorijos ir pažinti sportą, kuris daugeliui mylinčiųjų jūrą ir vėją yra tapęs gyvenimo būdu.
„Kai būna netolimi pasiplaukiojimai, tai norinčiųjų plaukti „Lietuva“ būna labai daug ir vietų nelieka per 10 minučių. Dabar plaukimas yra į Liepoją ir atgal, tai praktikantų grupė buvo renkama ne taip sparčiai. Žmonės šiek tiek atsakingiau sprendžia, nes supranta, kad tai nebus trumpas plaukimas, kad jis gali užtrukti, kad gali būti bangavimas, kas ne visiems yra malonu“, – teigė viena edukacinio plaukimo organizatorių „Klaipėdos šventės“ laikinoji direktorė Živilė Putnienė.
Tapdami buriavimo praktikantais, žmonės turės galimybę išbandyti buriavimą: prieš plaukimą bus instruktuoti, o plaukimo metu turės realias atsakomybes, kaip įgulos nariai.
„Kiek teko kalbėti su jachtos kapitonu, plaukimas labai priklausys nuo oro sąlygų, į vieną pusę jis gali užtrukti nuo 6 iki 12 valandų. Šįkart daugiausia prisiregistravusiųjų yra klaipėdiečiai nuo 30 iki 40 metų. Jie nori iššūkio, nori, kad būtų vėjas, kad būtų ką veikti ant denio. Remiantis ankstesnių metų patirtimi, yra buvę visko, kai kuriuos praktikantus pykino, kiti jautėsi gana gerai“, – kalbėjo „Klaipėdos švenčių“ jūrinių renginių koordinatorius Robertas Petraitis.
Plaukime gali dalyvauti ne jaunesni kaip 15 metų asmenys.
Jau vakar pretendentų buvo daugiau nei reikia. Galiausiai jie bus atrenkami eiliškumo tvarka, tai yra, laimė nusišypsos tiems, kurie prisiregistravo pirmieji.
Tada bus patvirtinta keturiolika praktikantų, pusė jų jachta „Lietuva“ plauks iš Klaipėdos į Liepoją, kiti septyni – iš Liepojos į Klaipėdą.
Antroji praktikantų komanda į Liepoją bus organizuotai atvežta autobusu, o atplaukusieji į Liepoją grįš tuo pačiu autobusu namo į Klaipėdą.
