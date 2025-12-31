 Gyventojams primenama: Neringoje draudžiama leisti fejerverkus

2025-12-31 13:38
Neringos savivaldybės inf.

Naujųjų metų šventės išvakarėse Neringos savivaldybė primena, kad civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas visoje Neringos savivaldybės teritorijoje yra draudžiamas ištisus metus. Šis Neringos savivaldybės tarybos sprendimas priimtas ir įsigaliojo 2022 metų gruodį.

Gyventojams primenama: Neringoje draudžiama leisti fejerverkus
Gyventojams primenama: Neringoje draudžiama leisti fejerverkus / A. Kundroto nuotr.

Pažymėtina, kad draudimas netaikomas F1 kategorijos fejerverkams, kurie kelia labai mažą pavojų, pasižymi itin mažu triukšmo lygiu ir yra skirti naudoti aptvertose teritorijose arba gyvenamosiose patalpose.

Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, tam tikrais atvejais taikomos ribotos išimtys, suteikiant galimybę naudoti fejerverkus tik konkrečių renginių organizatoriams. Tokios išimtys galioja rengiant: vasaros sezono atidarymo renginius, aviacijos šventę „Aero Nida“, Neringos miesto gimtadienio šventę, Naujųjų metų šventę.

Atkreipiamas dėmesys, kad išimtys taikomos tik minėtų renginių organizatoriams ir negalioja gyventojams ar kurorto svečiams kitais atvejais.

Visais kitais atvejais fejerverkų naudojimas Neringoje lieka draudžiamas.

Neringos savivaldybė kviečia gyventojus ir kurorto svečius palaikyti šį sprendimą ir šventes minėti atsakingai – be triukšmo, dūmų ir aplinkai žalingų priemonių, kuriant saugią, ramią ir visiems draugišką aplinką.

