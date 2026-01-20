Dėl naujo mokesčio šios paslaugos, tikėtina, brangs

Apie naują mokestį pasakojo advokatas Evaldas Rapolas.
– Gal visų pirma priminkime visiems, kas yra gynybos mokestis ir kodėl jis atsiranda nuo 2026-ųjų?
– Galbūt jį reikėtų vadinti tiksliau. Tai yra saugumo įnašas ir pagal Valstybės gynimo fondo įstatymą saugumo įnašas yra vienas iš fondo pajamų šaltinių. Būtent yra apmokestinamos įmokos pagal ne gyvybės draudimo sutartis ir 10 procentų nuo šių įmokų yra skiriama saugumo įnašui.
– Apibendrinkime tas draudimo paslaugas. Kokios jos, kurioms bus taikomas šis mokestis?
– Visos įmokos, kurios yra ne pagal gyvybės draudimo sutartis, išskyrus keletą išimčių. Pavyzdžiui, jei apsidraudžiate savo turtą, civilinę atsakomybę, vykstate į užsienį ir apsidraudžiate galimas gydymosi išlaidas – praktiškai visos šios sutartys patenka po įstatymo reguliavimu ir 10 procentų yra skiriama saugumo įnašui.
– Tai tas konkretus mokesčio dydis ir bus tie 10 procentų visais atvejais?
– Taip, tai yra 10 procentų. Tačiau yra keletas išimčių. Tai transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė, su sąlyga, kad transporto priemonę naudojate asmeninėms reikmėms. Jei, pavyzdžiui, turite transporto priemonę ir sudarote su įmone, kurioje dirbate, nuomos sutartį arba pasirašote panaudą, tokiu atveju po šia išimtimi jau nebepatenkate. Tai iš esmės tos transporto priemonės, kurias naudojate asmeninėms reikmėms.
Kas dar patenka? Patenka ūkininkai. Jei draudžiami pasėliai, augalai ar gyvuliai, šioje vietoje taip pat turime išimtį. Tai turbūt tų išimčių būtų tiek. Visa kita – visos įmokos, kurios nėra pagal gyvybės draudimo sutartis – patenka po įstatymo reguliavimu ir yra apmokestinamos 10 procentų.
– Kaip visa tai atrodys realybėje? Nekalbant apie išimtis, bet apie tas draudimo įmokas, kurioms bus taikomas šis mokestis – ar žmogus turės susimokėti papildomai?
– Asmuo neturės susimokėti nieko. Jis tiesiog pirks paslaugą iš draudimo kompanijos. Šį mokestį, tai yra saugumo įnašą, turės sumokėti pati draudimo kompanija.
– Tai tikėtina, kad paslaugos pabrangs?
– Tikėtina, kad paslaugos brangs. Pats asmeniškai jau esu gavęs pranešimų iš draudimo kompanijų, ypač dėl tų sutarčių, kurios sudaromos ilgam laikotarpiui, kad nuo šių metų sausio pradžios įmokos didėja 10 procentų. Tikėtina, kad tas saugumo įnašas ir buvo perkeltas asmenims, kurie sudaro draudimo sutartis.
– Visgi galbūt yra galimybė, nors ir nedidelė, kad kai kurios draudimo bendrovės dalį mokesčio absorbuos stengdamiesi palengvinti galutinę sąskaitą vartotojui, ar vis dėlto viskas atsidurs galutinėje kainoje?
– Kiekvienas verslas sprendžia individualiai. Rinkoje yra pakankamai daug draudimo kompanijų ir jos sprendžia, ar perkelti mokestį vartotojui, ar bandyti rasti sutaupymų savo sąskaita. Sunku spręsti už draudimo kompanijas, nes rinka veikia, turime laisvą rinką, todėl kiekviena kompanija sprendžia, kaip elgtis, tačiau tikėtina, kad visa arba tam tikras procentas saugumo įnašo guls ant asmenų, sudarančių draudimo sutartis, pečių.
– Ką patartumėte gyventojams? Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jei naujas sutartis jie sudaro jau šiais metais?
– Gyventojams pokyčių nebus, išskyrus pačią kainą, kurią jie moka už draudimo paslaugą. Visos kitos procedūros, apskaičiavimai ir sumokėjimai į valstybės biudžetą tenka draudimo kompanijoms. Gyventojai tikėtina už šią paslaugą gali mokėti brangiau.
– Tai tiesiog atkreipti dėmesį į kainą?
– Be abejo.
