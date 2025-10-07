Išgarsėjo visoje Lietuvoje: moterys sukūrė išskirtinę dovaną savo miesteliui

Registravo pasiekimą
Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba (LIPT) endriejaviškių kūrinį registravo kaip didžiausią mezginių dekoraciją.
Mezgėjas Endriejave subūrė Aldona Paulauskienė, kuriai mezgimas yra atgaiva širdžiai.
„Aš viena iš šių puikaus moterų būrelio įkūrėjų. Mūsų būrelis vadinasi „Miklūs pirštukai“. Dažnai susirenka iki 15 mezgėjų. Bet būna ir mažiau, kas kada laiko turi. Antrus metus taip ir draugaujame“, – pasakojo A. Paulauskienė.
Endriejavo bibliotekoje vakarais susirenkančios moterys mezga iš savų, atsineštų siūlų.
„Kas kokį raštą nori, tokiu ir mezga. Iš pradžių nelabai ir žinojome, kaip čia mums viskas gausis. O štai ir gavosi, turime rekordą. Mūsų kūrinys užregistruotas kaip didžiausia mezginių dekoracija“, – džiaugėsi A. Paulauskienė.
Moteris tikino, kad ne tik jos širdį glosto toks pasiekimas, juo džiaugiasi visi Endriejavo gyventojai.
„Kiekviena moteris juk sodyboje turi gėlyną ir laistytuvą, todėl ir sugalvojome tokią kompoziciją. O viskas prasidėjo nuo mano svajonės, apie kurią papasakojau vyrui. Niekur mes be tų mūsų vyrų. O kaip kitaip? Jis ir sukūrė visą konstrukciją, beliko tik apmegzti“, – pasakojo moteris.
Į laistytuvo dekoraciją galima patekti pro duris. Viduje yra nuotraukų koliažas, kuriame pasakojama dekoracijos sukūrimo istorija, yra nuotraukos tų, kurie prisidėjo prie šio sumanymo įgyvendinimo.
Ruošėsi jubiliejui
Kompozicijai sunaudoti 37 kilogramai siūlų. Mezgėjos susibūrė ne šiaip sau, o su tikslu.
„Miestelio jubiliejus artėjo, turėjome minėti Endriejavo 245 metų įkūrimo metines, reikėjo ką nors tokio sukurti. Štai ir padarėme“, – tikino A. Paulauskienė.
Mezgėjų būrelio moterys itin susidraugavo. Megzdamos jos dainuoja, eilėraščius deklamuoja.
„Mums tikrai nenuobodu. Mezgimas daug draugų mums davė. Susidraugavome su Jungtinėje Karalystėje, Velse, gyvenančiomis lietuvių bendruomenės dailės būrelio mezgėjomis“, – pasakojo moteris.
Atrado ryšių
Į Endriejavo biblioteką pamegzti atvažiuoja ir aplinkinių gyvenviečių moterys.
„Per tą mezgimą susidraugavome ir su Tverų bendruomenės mezgėjomis. Viską darome savo malonumui. Visos jau esame pensininkės, laiko turime, o bendravimo juk reikia“, – pripažino A. Paulauskienė.
Dekoracija yra sudaryta iš kvadratų.
„Iš pradžių net ir nesakiau, ką mes čia mezgame. Visos mezgė kvadratus ir nežinojo, kas išeis. Bet rezultatas patiko visoms“, – prisipažino moteris.
A. Paulauskienė didžiavosi, kad Endriejavas visada garsėjo rekordais.
„Didžiausias vainikas buvo nuaustas. Dabar – didžiausias laistytuvas“, – šypsojosi moteris.
Mezgėjos savo sumanymo įgyvendinimui subūrė visą bendruomenę.
„Spalvų specialiai nesirinkome, kas kokių siūlų turėjo, iš to ir mezgė. Mezgė ir Klaipėdos mezgėjos, atvyko mezgėjos iš Laugalių, Kretingos. Mano tikslas buvo surinkti kuo didesnį būrį mezgančiųjų. Saviškių tai jau turėjome daug, mezgė Rudgalvių, Žadeikių kaimų moterys. Palaikančių buvo labai daug“, – pasakojo A. Paulauskienė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
