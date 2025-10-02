 Jau aišku, kada Palangoje pradedamas šildymo sezonas

Palangoje šildymo sezonas pradedamas šį savaitgalį.

Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Palangos meras Šarūnas Vaitkus.

„Atvėsus orams, šiąnakt fiksavus šalnas ir artėjant rudeniškiems savaitgaliams, šiandien pasirašiau potvarkį pradėti mieste šildymo sezoną. Tad jau šį savaitgalį Palangos gyventojai sutiks šiltai ir jaukiai.

Kaip ir kasmet, stengiamės reaguoti operatyviai, atsižvelgdami į oro sąlygas ir gyventojų poreikius bei prašymus“, – feisbuke rašė Š. Vaitkus.

Pastebėjus nesklandumų dėl šildymo, meras kvietė kreiptis į savo namo administratorių.

Š. Vaitkus taip pat priminė, kad daugiabučiuose namuose šildymo įjungimo data gali būti koreguojama gyventojų sprendimu, vadovaujantis nustatyta tvarka.

Šildymo sezonas praėjusiais metais prasidėjo kiek vėliau, spalio 11 d.

