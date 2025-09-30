Paskelbė, kada Klaipėdoje prasidės šildymo sezonas

Šildymo sezonas bus pradėtas keliomis dienomis anksčiau nei ankstesniais sezonais. Šildymas bus įjungiamas ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat ir kitiems vartotojams, įskaitant daugiabučių namų gyventojus.
Kada šiluma pasieks konkrečius pastatus, priklauso nuo jų administratorių. Norint, kad daugiabutyje šildymas būtų pradėtas anksčiau arba vėliau nei visame mieste paskelbtas sezonas, reikalingas daugiau nei pusės gyventojų pritarimas. Tokiu atveju klausimą reikia derinti su namo administratoriumi arba bendrijos pirmininku.
Per pastaruosius trejus metus šildymo sezonas Klaipėdoje buvo pradėtas 2024–2025 m. spalio 14 d., 2023–2024 m. spalio 18 d. ir 2022–2023 m. spalio 26 d.
