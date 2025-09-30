 Paskelbė, kada Klaipėdoje prasidės šildymo sezonas

Paskelbė, kada Klaipėdoje prasidės šildymo sezonas

2025-09-30 11:16 diena.lt inf.

Šalies miestams pradedant svarstyti apie šildymo sezono paskelbimą, Klaipėda, nuolat stebėdama orų prognozes, jau priėmė sprendimą – nuo pirmadienio, spalio 6 dienos, mieste skelbiama oficiali 2025–2026 m. šildymo sezono pradžia.

Paskelbė, kada Klaipėdoje prasidės šildymo sezonas
Paskelbė, kada Klaipėdoje prasidės šildymo sezonas / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

Šildymo sezonas bus pradėtas keliomis dienomis anksčiau nei ankstesniais sezonais. Šildymas bus įjungiamas ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat ir kitiems vartotojams, įskaitant daugiabučių namų gyventojus.

Kada šiluma pasieks konkrečius pastatus, priklauso nuo jų administratorių. Norint, kad daugiabutyje šildymas būtų pradėtas anksčiau arba vėliau nei visame mieste paskelbtas sezonas, reikalingas daugiau nei pusės gyventojų pritarimas. Tokiu atveju klausimą reikia derinti su namo administratoriumi arba bendrijos pirmininku.

Per pastaruosius trejus metus šildymo sezonas Klaipėdoje buvo pradėtas 2024–2025 m. spalio 14 d., 2023–2024 m. spalio 18 d. ir 2022–2023 m. spalio 26 d.

Šiame straipsnyje:
šildymo sezonas
šiluma
Klaipėda
orų prognozės
šaltas oras
šaltis
šildymas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų