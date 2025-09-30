Šie miestai jau skelbia šildymo sezono pradžią

Orams atvėsus, Šiaulių meras surengė apklausą socialiniuose tinkluose – paklausė miestiečių, ar jau reikia įjungti šildymą.
Beveik vienbalsiai nuspręsta: Šiauliai šalti nebenori – šildymą pradės jau netrukus.
„Nuo spalio 1 – mažiukai: darželiai, mokyklos, įstaigos, o kitą savaitę, ko gero, visas likęs miestas, arba jau dalį miesto šią savaitę. Pasižiūrėsime dar“, – sakė Šiaulių meras Artūras Visockas.
Tačiau pirmieji šįkart – ne Šiauliai. Šildymo sezoną jau antradienį atidaro sostinė.
„Startas šiemet yra anksčiau. Paprastai turime laikotarpį nuo spalio 1 iki spalio 15, bet matome oro prognozes, kad ateinančios kelios savaitės bus vėsios“, – teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Sostinėje poliklinikos ir ligoninės, taip pat savivaldybės darželiai ir mokyklos šildytis galėjo jau nuo praėjusio penktadienio. Dalis tą ir padarė – ir džiaugiasi, nes pernai belaukdami turėjo jungtis savus šildytuvus.
„Iš tikrųjų grupėse temperatūros jau yra komfortiškos. Tiek vaikai, tiek darbuotojai gali puikiai jaustis“, – sakė lopšelio-darželio „Rasa“ direktorė Rasa Žukauskienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas tikina, kad kentėti tikrai neapsimoka.
„Šildymas šiuo laikotarpiu nėra brangus. Jeigu vidutinis butas – 56 kvadratinių metrų, tai para kainuoja apie eurą“, – komentavo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
Jis sako, kad šildymo pradžios įtvirtinimas mero parašu – sovietinė atgyvena. Anot jo, šildymas visur turėtų prasidėti vienu metu. Technologijos modernios, tačiau gyventojai priversti laukti.
„Netgi naujuose namuose, kur žmonės įsirengia brangias sistemas su termostatais reguliuoti radiatorius, jie bando reguliuoti, o ten nieko nėra, nes nepaleistas šildymas“, – aiškino V. Lukoševičius.
Vilniaus meras tikina, kad šių metų šildymo kaina – rekordiškai maža.
„Kaina bus 5,42 ct/kWh – 7 proc. mažiau negu pernai“, – sakė V. Benkunskas.
Vilniečiai mokės 40 proc. mažiau nei estai ir net 50 proc. mažiau nei latviai. Ar mažos kainos išsilaikys visą sezoną?
„Priklauso nuo to, kokios yra kuro kainos. Šiai dienai nematome tendencijų, kad biokuro kainos augtų“, – teigė „Miesto gijų“ generalinis direktorius Gerimantas Bakanas.
Šildymas šiuo laikotarpiu nėra brangus.
Visuotinis šildymas pradedamas, kai vidutinė temperatūra tris dienas iš eilės nepakyla aukščiau 10 laipsnių.
Savaitgalį dar lepino saulė, tačiau šią savaitę, anot sinoptikų, šalyje vyraus itin vėsūs orai.
„Ypač šalta bus naktimis, nes daug kur oro temperatūra bus 0–5, 1–6. Deja, prie žemės paviršiaus daugelyje rajonų net numatomos šalnos“, – sakė sinoptikas Vytautas Sakalauskas.
Kitą savaitę bus bent porą laipsnių šilčiau. Daugiabučiuose šalies gyventojai gali pradėti šildytis ir anksčiau – jeigu sutaria daugiau nei pusė namo gyventojų.
Panevėžyje nuo trečiadienio bus šildomos ugdymo ir sveikatos įstaigos.
