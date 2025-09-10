Jau dėlioja kitų metų planus: kruizinis sezonas bus visai neblogas

Sezonas startavo anksti
Pernai kruizinių laivų sezonas baigėsi labai vėlai, paskutinis keleivinis laineris atplaukė gruodžio pradžioje.
O šis sezonas prasidėjo vasario 20-ąją, kai į Klaipėdą atvyko pirmasis keleivinis laivas, tačiau antras laivas atplaukė po ilgesnės pertraukos – tik gegužę.
Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, iki rugsėjo 1 d. į mūsų uostamiestį atvyko 16 laivų su 52 218 turistų.
Pernai per visą sezoną mūsų uostą aplankė 53 keleiviniai laivai, atplukdę 64 tūkst. turistų.
Interesai patys įvairiausi
Šiemet dar laukiama pirmąkart į Klaipėdą atvyksiančio su Italijos vėliava plaukiojančio laivo „Aidamar“, pirmąkart lankysis ir „Norwegian Prima“, kuris spalio 14-ąją ir užbaigs šių metų Klaipėdos kruizinį sezoną.
Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės teigimu, per ilgus metus jau susiklostė kruizinio sezono tradicijos, visi sektoriai žino, ką, kur, kaip daryti, viskas sureguliuota, visi dirba tarsi laikrodžio mechanizmas.
Atrodo, kad kitų metų kruizinis sezonas bus visai neblogas.
„Atvykę turistai pasiskirsto į dvi dalis, vieni vyksta į organizuotas ekskursijas, beje, kai kuriose kruizinėse linijose ekskursijos jau būna įskaičiuotos į kruizo kainą. Iš tokių laivų beveik 95 proc. keleivių išvyksta į organizuotas ekskursijas. Kiti eina susipažinti su miestu savarankiškai – ragauti, pirkti, pasivaikščioti, jau važiuoja pabūti ir prie jūros. Yra turistų, kurie atvykę į Klaipėdą pasidaro tatuiruotes. Tad jų interesai yra patys plačiausi“, – tvirtino R. Savickienė.
Prognozės teikia vilčių
Netrukus šį mėnesį vyks kasmetė turizmo paroda Hamburge, kurioje dalyvaus ir Klaipėdos atstovai, kurie susitiks su kruizinių linijų atstovais, aptars kitų metų planus.
„Ar turistai nebijo karo šiame regione? Bent jau apie tai nebekalbama, kaip buvo tik prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai prieš Ukrainą. Tačiau bet kuriuo atveju situacija stebima, kad, reikalui esant, laivas skubiai galėtų pakeisti kryptį ir plaukti kažkur kitur, tačiau išsakyto didesnio nerimo dėl to nebegirdime“, – patikino R. Savickienė.
Kitais metais planuoja atvykti 6–7 visiškai nauji, lig šiol niekada Klaipėdoje nesilankę laivai.
„Atrodo, kad kitų metų kruizinis sezonas bus visai neblogas. Atvykimui jau registruoti 68 laivai, 51 iš jų yra dideli, kurių ilgis virš 200 metrų, todėl, manyčiau, turistų bus dar daugiau nei šiais metais. Vienas laivas – „Sky Princess“ – bus pats didžiausias, jis sieks net 330 m ilgį, taigi užims visą kruizinių laivų krantinę“, – teigė R. Savickienė.
Naujausi komentarai