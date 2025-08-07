Jau nuo kitų metų įsigalios nauja taisyklė: paspirtuku – tik su šalmu

Nauja tvarka
„Šiuo metu ieškome geriausio techninio sprendimo, kaip šalmus integruoti į mūsų sistemą. Jau dabar rekomenduojame naudotojams dėvėti nuosavus šalmus, tačiau nuo kitų metų jų naudojimas jau bus privalomas“, – teigė „Bolt“ mikrojudumo paslaugų vadovas Benas Jurlovas.
Vadovas atkreipė dėmesį, kad paspirtukų greitis yra ribojamas – daugumoje vietų – iki 20 km/val., o kai kur – iki 12–15 km/val.
Tačiau net ir esant mažesniam greičiui, netikėtas kritimas ar susidūrimas gali baigtis rimtais sužeidimais, todėl šalmas – būtina apsauga.
„Nelaimingi atsitikimai naudojant „Bolt“ paspirtukus yra reti – pernai fiksavome, kad sužeidimų pasitaikė tik vienai kelionei iš šimto tūkstančių“, – pažymėjo B. Jurlovas.
Nepastatei – teks mokėti
Klaipėdoje taip pat įgyvendinama kita svarbi naujovė – specialios paspirtukų stovėjimo zonos. Nuo šiol keliones galima pradėti ir baigti tik nurodytose vietose.
„Ne visos stovėjimo zonos jau yra pažymėtos fiziniais ženklais ant šaligatvių, todėl kai kuriems naudotojams kyla klausimų, kur palikti paspirtuką. Kol kas raginame vadovautis programėlės žemėlapiu ir laukiame, kol savivaldybės administracija galės visas numatytas vietas įrengti artimiausiu metu“, – aiškino B. Jurlovas.
Tai, ar paspirtukas paliekamas leistinoje vietoje, padeda nustatyti transporto priemonėse įdiegtas GPS įrankis.
Vairuotojai privalo paspirtuką pastatyti leistinoje vietoje, o jei to nepadaro, kelionė nėra užbaigiama ir naudotojas turi toliau mokėti už kelionę.
Išimtis yra tik tada, jei paspirtukas išsikrauna kelionės metu ir naudotojas nebespėja nuvažiuoti iki stovėjimo zonos, tuomet jį leidžiama palikti vietoje. Tokius paspirtukus netrukus surenka speciali „Bolt Patrol“ komanda.
„Tačiau tokie atvejai yra reti ir išsikrovę paspirtukai būna greitai surenkami „Bolt Patrol“ komandos, kurios pajėgumus esame padidinę Klaipėdoje, siekdami užtikrinti kuo tvarkingesnį paspirtukų stovėjimą“, – pažymėjo B. Jurlovas.
Pats padėkoja
Vis dar pasitaiko atvejų, kai paspirtukai, net ir pastatyti tvarkingai, vėliau būna nuversti pašalinių asmenų ar stipraus vėjo.

Tokiais atvejais visi miestiečiai kviečiami ne tik nelikti abejingais, bet ir pranešti apie netvarkingai stovintį paspirtuką.
„Jei praeivis pakelia ant šono gulintį paspirtuką, šis net padėkoja, nes paspirtukuose įdiegta sistema paleidžia garsinę padėkos žinutę“, – teigė B. Jurlovas.
