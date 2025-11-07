Jau pradėta prekyba eglutėmis

Pasirodo, klaipėdiečiai iš anksto rūpinasi, kuo puoš namus per Kalėdas, ir pirmieji užsakymai jau įvykdyti – medeliai išsiųsti pirkėjams.
Lietuviškų tradicijų besilaikantieji ieško paprastų eglių, o štai norintys prabangos mieliau perka kėnius ar sidabrines egles.
Kėnių šakų ryšulys parduodamas po 8 eurus.
Kirstų kėnių kainos svyruoja priklausomai nuo medelio aukščio. Apie vieno metro ūgio kėnis kainuos 15 eurų.
Nuo 1,2 iki 1,5 m aukščio medelis atsieis 20 eurų. Nuo 1,5 iki 1,7 m aukščio medžio kaina sieks 25 eurus. O nuo 1,7 iki 1,9 m aukščio kėnis kainuos 30 eurų.
Vazone augančių kėnių kainos kiek didesnės. Iki 1,2 m aukščio medelis parduodamas už 25 eurus.
Iki 1,5 m aukščio kėnio kaina siekia 35 eurus. O nuo 1,5 iki 1,7 m aukščio medelį prašoma 45 eurų.
Kirstos sidabrinės eglutės kiek pigesnės – apie vieno metro aukščio medelis atsieis 10 eurų.
Pusantro metro dydžio eglutės kaina siekia 15 eurų, dar didesnių eglių – 20 eurų.
Iki dviejų metrų ūgio eglė kainuos 25 eurus, 2,2 m aukščio medelis parduodamas už 35 eurus. Iki 2,5 m aukščio eglutė kainuos 45 eurus.
Vazone auginamų sidabrinių eglių kaina yra didesnė – iki 1,2 m aukščio medelis parduodamas už 25 eurus.
Pusantro metro ūgio eglutės kaina siekia 30 eurų. Iki 1,7 m dydžio medelis kainuos 35 eurus. Už beveik dviejų metrų aukščio eglutę prašoma 45 eurų, o iki 2,2 m medelis kainuos 50 eurų.
Lietuviškos kirstos eglutės iki 1,5 m aukščio parduodamos už 15 eurų. Iki 1,7 m ūgio medelio kaina – 20 eurų.
Iki 1,9 m aukščio eglutė parduodama už 25 eurus, o didesnės – po 30 eurų.
Vazone auginamos lietuviškos eglutės taip pat nepigios. Nuo 1,2 iki 1,5 m aukščio medelio kaina siekia 25 eurus.
Už 1,5–1,7 m aukščio medelį prašoma 30 eurų. Nuo 1,7 iki 1,9 m ūgio eglutės kaina siekia 35 eurus.
Už 40 eurų galima įsigyti 2,2 m ūgio lietuvišką eglutę.
