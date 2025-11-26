Atskleidė, kiek šiais metais kainuoja kalėdinės eglutės

Kiek šiemet kainuoja eglės ir kokios yra populiariausios, pasakojo „Ermitažo“ Komercijos departamento direktorius Lukas Kondratavičius.
– Ar lietuviai jau perka kalėdines eglutes? Iki Kalėdų dar liko visas mėnuo.
– Tikrai taip. Turime labai gerą startą. Mūsų kirstų kėnių prekyba prasidėjo dar praėjusią savaitę, ir startu esame labai patenkinti. Prekyba išaugo 20 proc. Prasidėjo tiek dirbtinių, tiek gyvų eglučių prekyba. Galime pastebėti, kad klientai tikrai aktyvūs.
– Kada žmonės pradeda „šluoti“ eglutes? Ar jau reikėtų suskubti? Gal iki Kalėdų jų jau nebeliks?
– Norint rinktis iš plataus pasirinkimo, jau reikėtų po truputį suskubti, nes pastebime suaktyvėjusį pirkimą. Tiesa, gruodžio pradžioje eglučių dar pakanka. Žmonės daugiausia pradeda jas pirkti nuo lapkričio vidurio, o eglutės išsilaiko iki pat Kalėdų.
– Jeigu kalbame apie gyvą eglutę – dabar ją nusipirko, dar mėnuo iki Kalėdų. Kaip ją išlaikyti gyvą? Ar tai įmanoma? Ar su ja viskas bus gerai?
– Įmanoma. Receptas labai paprastas – specialiuose stovuose reikia nuolat palaikyti vandenį, jį keisti ir eglutę purkšti vandeniu, kad ji gautų kuo daugiau drėgmės.
– Kokios eglės yra populiariausios?
– Populiariausios – kirsti kėniai, 1–1,5 metro aukščio. Pastebime tendenciją, kad vis daugiau klientų renkasi dirbtines eglutes – ypač didesnes nei 2 metrų. Šiemet populiarėja net 3 metrų eglės – tai nauja tendencija.
– Kodėl taip manote?
– Tikiu, kad žmonėms tai yra patogiau. Galima naudoti ne vienus metus. Nereikia kasmet nešti į šeimą naujos eglės.
– Kokios šiemet yra eglių kainos? Ar jos kilo?
– Kainos klientams nesikeičia – ir toliau siūlome populiariausią iki 1,5 metro kėnį už 9,99 Eur.
– Kokios kainos vyrauja? Žinoma, kėnį galima nusipirkti už dešimt eurų, o kiek pinigų reikės trijų metrų eglei?
– Skirčiau į gyvas ir dirbtines eglutes. Gyvų eglučių kainos prasideda nuo 2,99 Eur už mažą eglutę, tinkamą padėti ant stalo, iki 49,99 Eur už 2,5 metro kėnį. Dirbtinių eglių kainos – nuo 9,99 Eur už 90 cm eglę iki 369 Eur už 3 metrų dirbtinę eglę.
