Keičiasi eglučių mados: perka net ir be spyglių

Kolegės Eglė ir Rima šiemet nusprendė šventinę nuotaiką susikurti anksčiau, tad pirmiausia leidžiasi išsirinkti Kalėdų eglės.
„Eglutės ieškau į terasą, kuo didesnės, ne kėnio, vazone, paskui persisodinsiu, kad nenumirtų augaliukas“, – pasakojo kaunietė Eglė Kukė.
„Šiaip su šeima renkamės, šiemet nusprendžiau nustebinti artimuosius. Puošiame tėvų namuose, nes ten vietos daugiau, tai ieškau didelės“, – kalbėjo kaunietė Rima Drižlauskaitė.
Eglių augintojai pirmuosius medelius pardavė jau lapkričio pradžioje.
Kiekiai stebina – kai kurie namuose stato net tris ar keturias egles.
Kalėdinės nuotaikos jau jaučiamos ne tik kalėdinėse plantacijose, bet ir gyventojų namuose. Žmonės Kalėdoms ruoštis pradėjo dar anksčiau nei pernai, bet pasikeitė tendencijos. Tradicinės eglutės sugrįžo į madą, pasirodė ir naujos mados – eglutės su dramomis.
„Draminės eglutės“ – tai medeliai, kurie dėl savo formos ar trūkumų būtų nurašyti kaip netinkami, tačiau šiemet sulaukia pirkėjų dėmesio.
„Su užriesta, netaisyklinga viršūne, su užlūžusia, be šakų, be nė vieno spyglio“, – pasakojo Kalėdinės plantacijos šeimininkė Daiva Eidikienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kad ir kaip neįprastai tai skambėtų, pardavėjai šiemet įrengė net atskirą zoną „eglučių su dramomis“.
„Turi užmanymą numatytą kokį ir būtent, kad būtų be nė vieno spyglio. Ji gyva, su šaknimis, tai skiepytas augalas, du augalai viename. Tokios eglutės paklausios dabar, kalėdiniu metu“, – aiškino D. Eidikienė.
„Draminių“ eglių kainos – nemažos, nes jos specialiai išvestos. Pavyzdžiui, į vientisą stiebą panaši eglė kainuoja 75 eurus. Plantacijos savininkė sako, kad tokias mielai renkasi ir kačių turintys žmonės – apačioje nėra šakų, tad mažiau vilioja augintinius.
„Užauginta vazone, tai gyvos, tikros, ekologiškos eglutės. Tinkamos tiems, kas turi gyvūnų ar negali puošti kitokių“, – teigė D. Eidikienė.
Urėdijų darbuotojai šiemet taip pat sulaukia neįprastų pageidavimų. Plantacijose prašyta eglės be spyglių, o čia – atvirkščiai: žmonėms prireikė vien tik spyglių.
„Klientas teiravosi spyglių. Reikėjo pušies šakų, bet su ilgais spygliais, nes kažkokiai kompozicijai būtent jų reikėjo“, – pasakojo Raudondvario medelyno vadovė Renata Vaškevičienė.
Kai dramos atsiduria paraštėse, lyderės lieka tradicinės puošmenos. Kėnių populiarumas smunka – šiemet dauguma renkasi kvepiančias, klasikines eglutes.
„Prašo žaliaskarės, arba vadinamos kuršinės, serbinės. Dar šiek tiek prašo sidabrinės. Kėnis jau prarado savo pozicijas“, – aiškino D. Eidikienė.
Keitėsi ir pirkėjų norai, ir kainos – šiemet labiausiai pabrango vazoninės eglės.
„Kirstą eglutę galima nusipirkti nuo 10 eurų, bet galima ir už 150 – priklauso nuo dydžio ir rūšies. Vazonuose eglučių kainos kilo 10 procentų – nuo 9 iki 67 eurų“, – kalbėjo R. Vaškevičienė.
Aiškėja, ir kiek gyventojai šiemet planuoja išleisti eglėms.
„60–70 eurų, manyčiau“, – teigė moteris.
„Nuo 40 eurų, manau, ir tiek, kiek jau reikės“, – sakė kita moteris.
Nusipirkus ne pačią pigiausią eglę ir norint ją išlaikyti iki švenčių, dar reikia žinoti, kaip tą daryti, kad per šventes spygliai būtų ant šakų, o ne ant žemės.
„Patraukti nuo šilumos šaltinio, toliau nuo radiatoriaus. Jei šildomos grindys – ekraną padaryti: polistirolo plokštę padėti, staltiese uždengti ir purkšti per spyglius kelis kartus per dieną“, – aiškino Kalėdų eglių specialistas Matas Vaicekauskas.
Specialistai primena, kaip atskirti, jog prekybos vietoje esanti eglutė yra šviežia: spygliai neturi byrėti, o pumpurai turi būti užsidarę.
