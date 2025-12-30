Skelbiama, kur vilniečiai gali palikti nupuoštas kalėdines egles

Visą surinkimo vietų sąrašą galite rasti čia.
Anot jos, vilniečiai egles į surinkimo punktus galės atnešti nuo sausio 5 iki vasario 3 dienos.
„Po švenčių kiemuose ar prie konteinerių paliekamų eglučių pastebimai mažėja. Gyventojai vis atsakingiau jas rūšiuoja ir nupuoštus, nudžiūvusius medelius atgabena į specialiai tam skirtas surinkimo vietas“, – pranešime cituojamas Vilniaus miesto savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius.
„Mes stengiamės, kad gyventojams tuo pasirūpinti būtų kuo paprasčiau – didiname surinkimo vietų skaičių, jei prireikia, pratęsiame surinkimo terminą“, – teigia jis.
Praėjusiais metais buvo surinkta apie 17,6 tūkst. kubinių metrų eglučių. Pasak savivaldybės, jos naudojamos biokurui arba vežamos į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.
Savivaldybė pabrėžia, kad specialiai įrengtose aikštelėse egles reikia palikti nupuoštas, be plastikinių ar kitų pakavimo plėvelių ir šiukšlių maišų.
Jei vazone augančios eglės negalima persodinti, aikštelėje ją reikia palikti be vazono, o patį vazoną, iškračius žemes, išmesti į plastiko konteinerį arba panaudoti pakartotinai pasodinant kitus augalus.
Egles galima palikti ir visose Vilniaus regiono didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse. Ten galima atiduoti ir vazonuose augančius medelius, kurie vėliau bus persodinti atliekų surinkimo teritorijose.
Eglučių negalima palikti prie mišrių komunalinių atliekų konteinerių arba išmesti bet kur, pabrėžia savivaldybė.
Taip pat ir vėl bus rengiamas kalėdinių eglių sodinimas Vilniaus Kalėdų miške.
„Jei namuose puošėte eglę vazone, galite prisidėti prie gamtos puoselėjimo. Išsaugokite šventinį medelį iki pavasario ir pasodinkite jį Vilniaus Kalėdų miške, esančiame Verkių regioninio parko teritorijoje, netoli Verkių dvaro rūmų. Šiuo metu miške auga daugiau nei 100 eglių“, – teigiama pranešime.
Egles sodinti bus galima nuo kovo vidurio, atsižvelgiant į oro sąlygas.
