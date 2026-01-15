Vilniuje sulaikyti ir į areštinę uždaryti sukčiai iš Azijos

Sausio 5 dieną Vilniaus apskrities Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdyboje, gavus Trakų rajono gyventojo pareiškimą, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir neteisėto elektroninių mokėjimo priemonių naudojimo.
Sostinės kriminalistai, per parą atlikę intensyvius viešo ir neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus, operatyviai nustatė du vienos Azijos šalies piliečius, kurie, įtariama, apgaule gavę nukentėjusiojo banko kortelių duomenis ir jais naudodamiesi, Lietuvoje bei Latvijoje įsigijo įvairių elektronikos ir buities prekių, taip pat dovanų kuponų.
Tęsdami tyrimą ir bendradarbiaudami su kolegomis iš Latvijos teisėsaugos institucijų bei automobilių dalijimosi bendrovės „CityBee“ atstovais, sausio 7 dieną viename iš Vilniaus mikrorajonų kriminalistai sulaikė abu įtariamuosius. Atlikus kratas, buvo rasta naujai įsigytų mobiliojo ryšio telefonų „iPhone 17“, dovanų kuponų bei įvairių elektronikos prekių. Nustatyta, kad visi šie daiktai buvo įsigyti pasinaudojus svetimomis elektroninėmis mokėjimo priemonėmis.
Sulaikytiems asmenims paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Sostinės kriminalistai toliau tęsia ikiteisminį tyrimą – siekiama nustatyti visus asmenis, prisidėjusius prie šios nusikalstamos veikos, bei galimus nukentėjusiuosius.
Naujausi komentarai