Vilniaus policija ieško Lauros Lemešovaitės: dingo išėjusi iš mokyklos

Pasak policijos, pirmadienį nepilnametė išėjo iš mokyklos Žirmūnų gatvėje Vilniuje ir dingo.
Jos buvimo vieta nėra žinoma.
Nepilnametės požymiai: apie 165 centimetrų ūgio, liekno kūno sudėjimo, ilgų rudų plaukų.
Išeidama vilkėjo ilgą juodą striukę, tamsiai mėlyną džemperį su gobtuvu, mūvėjo šviesiai mėlynus džinsus, avėjo rudus batus.
Nepilnametę mačiusius, jos buvimo vietą žinančius ar galinčius suteikti tyrimui vertingos informacijos žmones policija kviečia susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Gražina Šiauliene, tel. +370 614 92404, arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
Naujausi komentarai