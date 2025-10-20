Parduotuvėje primuštas nepilnametis: policijos pareigūnai turi klausimų šiam vyrui

Kaip teigiama, šių metų spalio 10 d. apie 19.30 val. parduotuvėje, Pilies gatvėjė Vilniuje, nepažįstamas vyras keliskart kumščiu trenkė nepilnamečiui į veidą, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
