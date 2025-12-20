Unikalus Kalėdinių eglučių miestelis žavi kūrybinėmis idėjomis ir išradingumu

Jau tradiciniu tapęs ir didelio pasisekimo sulaukęs Kalėdinių eglučių miestelis lankytojus pasitinka septintus metus paeiliui. Atvykusius džiugina įspūdingas kalėdinių instaliacijų parkas. Jame besilankantys žavisi Jonavos įmonių, įstaigų, organizacijų kūrybinėmis idėjomis, temų įvairove, sugebėjimu itin išradingai panaudoti medžiagas. Eglučių miestelyje apsilankau kiekvienais metais, šiemet juo gėrėjausi praėjusį trečiadienį.
Šių metų miestelio eglučių tema – „Gyvybės pilnas Kalėdų miškas“ – atliepia 275-ojo Jonavos gimtadienio šūkį „Jonava – gyvybės pilna“.
Skelbiama, kad 2025-aisiais kalėdinių eglučių miestelyje savo kurtas eglutes pastatė 88 įstaigos, įmonės ir organizacijos.
Kurti originalias eglutes prieš gražiausias metų šventes 2019-aisiais metais jonaviečius pakvietė rajono savivaldybės vadovai. Tokiai idėjai gyventojai entuziastingai pritarė.
Jau pirmaisiais metais 52 Jonavos rajono įmonės, įstaigos, organizacijos atsiliepė į kvietimą šventiniu laikotarpiu originaliai papuošti Ramybės skverą. Jos pagamino eglutes iš įvairių medžiagų: medžio, šiaudų, batų, bulvių, net kompaktinių diskų. Eglutės buvo skirtingos: ir elegantiškos, ir labai žaismingos. Kiekvienais metais eglučių miestelis augo, o pernai jų buvo pastatyta rekordiškai daug – 105.
Puošnias, nuotaiką keliančias eglutes Kalėdinių eglučių miestelyje stato Jonavos rajono įstaigos, bendruomenės, seniūnijos, verslo atstovai, vaikų lopšeliai-darželiai, gimnazijos, globos namai, Jonavos rajono savivaldybės administracija.
Jonavos krepšinio komandos fanų klubas „Swan City Army“ aktyvus ne tik palaikydamas žaidžiančius savo numylėtinius namuose ar išvykose, bet ir kurdamas kalėdines eglutes. Jos tradiciškai būna papuoštos ir krepšinio kamuoliu.
Prie švytinčių eglučių daugiausia žmonių būna savaitgaliais. Tada apsilanko nemažai svečių iš kitų Lietuvos miestų. Praėjusio trečiadienį popietę po eglučių miestelį vaikščioji keli kauniečiai. Jie prisipažino, kad čia smagu, todėl ir atvyksta jau ne pirmą kartą.
Dauguma žmonių, užsukusių į eglučių miestelį, fotografuoja mielus vaizdus, patys pozuoja nuotraukoms. Socialiniuose tinkluose gausybė nuotraukų iš Kalėdinio eglučių miestelio. Žmonės ne tik pasidalija vaizdais, bet ir negaili šiltų žodžių unikalaus Kalėdų miestelio kūrėjams.
Jei dar nematėte šio grožio, būtinai apsilankykite. Nenusivilsite.
