Jaunystės gatvėje virto medis

Nuvirtusį medį pastebėjo ir Klaipėdos savivaldybei pranešė Paupių bendruomenės seniūnaitė Rasa Arcišauskienė. Anot jos, medis nuvirto ant tako, esančio Jaunystės gatvėje.
„Niekas nenukentėjo, ten yra nevažiuojama, tai žmonių takas. Aš iš karto pranešiau savivaldybei, Inga Kubilienė operatyviai atsakė, kad rangovams perduota sutvarkyti“, – sakė R. Arcišauskienė.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja I. Kubilienė patvirtino, kad pranešimą iš seniūnaitės gavo.
Kol kas savivaldybė sulaukė tik vieno pranešimo dėl nuvirtusio medžio. Pasak I. Kubilienės, situacijų būna įvairių – arba patys gyventojai paskambina ir praneša, arba rangovai, radę medį, patys jį iškart pašalina.
Už pietinės miesto dalies želdinius atsakinga bendrovė „Klaipėdos želdiniai“, o šiaurinę dalį tvarko „Ekonovus“.
Šie rangovai atsakingi už želdinius viešosiose miesto erdvėse, tačiau medžiui nuvirtus ir daugiabučių namų kieme ar kitoje teritorijoje, rangovai vis tiek vyksta į vietą ir pašalina vėjovartas.
„Malūno parke buvo labai nemažai medžių, kurie krito. Gal ir bebrai truputį prisidėjo, o ir šiaip ten tokia šlapia vieta, lengva jiems įsisiūbuoti. Skulptūrų parke irgi nemažai buvo. Projekto įgyvendinimo metu siekėme ten išsaugoti kuo daugiau medžių, bet gamta padarė savo. Medžiai padaro ir žalos“, – sakė I. Kubilienė.
Klaipėdos savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Andrius Kačalinas pasakojo, kad vienas toks atvejis, kai savivaldybė turėjo klaipėdiečiui atlyginti patirtą žalą dėl ant automobilio nuvirtusio medžio, buvo ir šįmet.
„Gavome pretenziją, kad medis užgriuvo ant automobilio, automobilis nebepataisomas. Atitinkamai buvo padarytas automobilio likutinės kainos įvertinimas ir buvo įvertinta automobilio vertė iki griuvimo. Įsivertinę, kad tokiais atvejais už medį, augantį savivaldybės žemėje, yra atsakinga savivaldybė, ginčą baigėme taikos sutartimi. Susitarėme, kad atlyginsime asmeniui padarytą žalą geruoju“, – teigė A. Kačalinas.
Žalos atlyginimo suma siekė apie 4 tūkst. eurų.
