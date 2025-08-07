Jūrininkų sveikatos priežiūros centras auga kartu su savo pacientais

Aplinka, kurioje gera
Valstybinės ligonių kasos (VLK) duomenimis, pagal šį rodiklį lyderio pozicijoje Jūrininkų sveikatos priežiūros centras (JSPC) įsitvirtino dar 2024 m. rugsėjį.
Nors pirminės sveikatos priežiūros sektorius Klaipėdoje pasižymi nemaža konkurencija, kurią didina ir naujų privačių klinikų atsiradimas, bei demografiniais pokyčiais, JSPC ne tik išlaiko stabilų lojalių pacientų skaičių, bet ir stebi ypač džiuginančią tendenciją – didėjančias 30–39 metų amžiaus pacientų gretas.
Pasak JSPC vyriausiojo gydytojo Sauliaus Dabravalskio, tokią įstaigos lyderystę lemia visuma dedamųjų, pradedant ilgamečiu įdirbiu, nuolatiniu profesiniu augimu ir baigiant kryptingomis investicijomis į personalą bei moderniausią įrangą.
„Be abejo, viena didžiausių mūsų stiprybių – suburta puikių specialistų komanda. Gydytojai nori čia dirbti, nes įstaiga nuolat tobulėja: investuojame ne tik į naujausią įrangą ar diegiame dirbtinio intelekto sprendimus, bet ir skiriame didelį dėmesį darbuotojų vertės auginimui. Mūsų vidinės vertybės – profesionalumas, šeima, pagarba, teisingumas ir saugumas – kuria aplinką, kurioje gera dirbti. O kai gera darbuotojams, tai jaučia ir pacientai“, – neabejojo JSPC vadovas.
Diegiamos pažangios inovacijos
Pastaraisiais metais įstaiga ženkliai sustiprino savo pozicijas keliose srityse. Viena jų – odontologija. Pradėtos teikti ortodontijos (dantų tiesinimo) paslaugos, įsigytas intraoralinis skeneris skaitmeniniam protezavimui ir diagnostikai, lazeris įvairioms procedūroms bei moderni fotoįranga.
„Dažnu atveju įrangos naujumu lenkiame ir privačius kabinetus“, – pastebėjo S. Dabravalskis.
Taip pat medicinos įstaigoje įrengta nauja fizinės medicinos ir reabilitacijos salė, o Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje teikiamos modernios paslaugos, tarp kurių lazerinė, magneto bei visiška nauja – smūginės bangos terapija, povandeninis masažas, krioterapija.
„Mūsų pacientai vertina didelę specialistų įvairovę vienoje vietoje, o ilgainiui traumatologiniams ligoniams bus pradėtos teikti ir PRP (trombocitais praturtintos plazmos) procedūros“, – pasakojo pašnekovas.
Be to, nuolat gerinamos ir darbo aplinkos sąlygos – atnaujinami gydytojų kabinetai, į specialistų komandą įsilieja nauji nariai, o darbuotojai visada skatinami kelti kvalifikaciją mokymuose, taip neatsiliekant nuo naujausių medicinos tendencijų.
Viskas po vienu stogu
JSPC vadovas pabrėžia, kad pacientams ypač svarbu tai, jog jie čia gali gauti kokybiškas ir kompleksines paslaugas po vienu stogu.
„Tai ne tik patogu, bet ir užtikrina geresnius gydymo rezultatus, nes skirtingų sričių gydytojai gali glaudžiau bendradarbiauti, siekdami geriausios patirties mūsų pacientams“, – teigė S. Dabravalskis.
Šį mėnesį prie įstaigos prisijungia ir trys nauji šeimos gydytojai, gyvensenos medicinos specialistė, suformuotos efektyviai dirbančios gydytojų ir slaugytojų komandos. Pašnekovo žodžiais, pacientai edukuojami, kokias paslaugas jiems gali suteikti slaugytojos, o kada jau reikia kreiptis į šeimos gydytoją.
Kalbėdamas apie ateities planus, JSPC vadovas teigia, jog įstaiga išlieka ambicinga. Vienas svarbiausių siekių – dar labiau pagerinti paslaugų kokybę bei jų prieinamumą.
„Nuolat ieškome būdų tobulėti. Tad artimiausiuose planuose – dideli darbai, tarp kurių – ir Taikos prospekto padalinio registratūros zonos atnaujinimas, ir Dienos chirurgijos centro įkūrimas, – ateities vizijomis dalijosi JSPC vyriausiasis gydytojas S. Dabravalskis. – Šie projektai leis mums žengti dar vieną žingsnį į priekį ir pasiūlyti pacientams dar daugiau kokybiškų paslaugų.“
