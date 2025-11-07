Kai drąsa tampa įpročiu

Atlieka netikėtus veiksmus
„Mano labai sena svajonė buvo daryti tokius iššūkius ir taip išeiti iš komforto zonos, trumpam pabėgti nuo rutinos. Pastebėjau, kad taip įgaunu vis daugiau drąsos bei pasitikėjimo savimi“, – atviravo V. Kripienė.
Savo idėjas moteris įgyvendina Klaipėdoje, kur, pasak jos, žmonių yra daugiau, todėl ir iššūkiai tampa sudėtingesni.
„Klaipėdos miestą pasirinkau, nes čia daugiau žmonių, didesnis miestas. Tačiau, kai važiuoju kitur, visada sugalvoju ir ten įgyvendinti ką nors naujo – pritaikau prie vietos“, – teigė pašnekovė.
Pirmuosius iššūkius ji darė namų aplinkoje – netikėtose vietose užsiėmė mezgimu ar išskirtinai apsirengusi ėjo į kiemą. Dabar ji filmuoja save ir viešose erdvėse, atlieka ten netikėtus veiksmus, pavyzdžiui, garsiai skaito knygyne arba gatvėje prašo praeivių apsikabinti.
„Aš visada labai bijau, bet perlipu per save ir padarau. Kiekvienas toks dalykas prideda pliusą prie drąsos, prie pasitikėjimo, ir aš tada jaučiuosi, kad gyvenu ir esu savimi“, – pasakojo Veiksmuolė.
Apkabinti praeivį
Vienas labiausiai jai įsimintinų iššūkių – apsikabinti penkis nepažįstamus žmones, einančius gatve. Daug praeivių atsisakė tai padaryti, tačiau tada, kai ji jau buvo nusiteikusi, jog šis iššūkis nepavyks, dvi merginos mielai sutiko.
„Beveik niekas nenorėjo, bet tada, kai dvi jaunos merginos sutiko – man buvo labai gera. Jaučiausi puikiai, kad vėl išdrįsau padaryti kažką kitokio“, – įspūdžiais dalijosi moteris.
Savo veiklą Veiksmuolė viešina įvairiuose socialiniuose tinkluose – feisbuke, instagrame. Tačiau neslepia, kad „TikTok“ platformoje sulaukia daugiausiai reakcijų – ne tik palaikymo, bet ir kritikos.
„Aš suprantu, kad kritikuoja tie, kurie patys bijotų daryti tokius iššūkius. Manau, kad darysi ar nedarysi – žmonės vis tiek tave vertins, kritikuos, todėl aš renkuosi daryti. Kai padarau – suvokiu, kad perlipau per save, ir nors kiekvieną kartą man iš baimės dreba širdis, po to būna nuostabus jausmas“, – pažymėjo ji.
Nepaisydama neigiamų komentarų, gargždietė tęsia savo iššūkius, o kiekvieną kartą juos įgyvendinusi jaučiasi stipresnė ir akcentuoja, kad šios veiklos tikslas – vidinis augimas.
„Visada jaučiau, kad man reikia kūrybos ir laisvės. Nors iššūkius daryti pradėjau prieš metus, artimiesiems prisipažinau tik po kelių mėnesių ir po šiek tiek laiko pradėjau viešinti tai, ką darau“, – tvirtino Veiksmuolė.
Iššūkiai, pasak jos, padeda ne tik įgyti drąsos, bet ir išmokti mažiau rūpintis kitų nuomone.
„Didžiausia žmonių baimė – ką kiti pagalvos. Bet tiesa ta, kad žmonės labiau galvoja apie save nei apie kitus“, – teigė pašnekovė.
Bijoti, bet daryti
Veiksmuolė neslepia, kad norėtų jog ši veikla įkvėptų ir kitus. Ji svajoja ateityje įkurti klubą, kuriame žmonės kartu atliktų įvairius iššūkius, pasidalytų patirtimis, skatintų vieni kitus nebijoti būti savimi.
„Galvoju, kad galbūt kada nors pavyktų įkurti drąsos klubą, kur mes kartu atliktume kokį nors iššūkį. Gal net drąsos iššūkių savaitę – tačiau viskas po truputį, be skubėjimo, nes gyvenu šia diena“, – atviravo ji.
Šiandien ji turi aiškų tikslą – gyventi sąmoningai, kūrybiškai ir be kaukių. Kiekvienas iššūkis tampa priminimu, kad drąsa nėra triukšminga ir kartais vis dėlto viskas pavyksta, nors ir su didele baime širdyje.
„Palinkėčiau kiekvienam, kad jo noras taptų stipresnis už baimę – bijok, bet daryk. Jei ko nors nori, bet nedarai – reiškia, kad to nepakankamai trokšti“, – paaiškino Veiksmuolė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
