Kai profesija pasirenka tave: Alinos kelias į finansų pasaulį

Naujas karjeros vingis
„Taip jau nutiko, kad po ligos kreipiausi į savo finansų konsultantę, norėdama gauti draudimo išmoką, mat buvau sudariusi gyvybės draudimo sutartį. Mes įsišnekėjome apie karjeras, darbus, jos profesija man pasirodė įdomi, prasminga. Ji man pasiūlė užsirašyti į „Allianz Lietuva“ organizuojamus mokymus norintiems tapti profesionaliais finansų konsultantais ir patikrinti savo jėgas gyvybės draudimo srityje“, – naujos profesinės karjeros pradžią prisiminė A. Nikė.
Pasak jos, pradžia nebuvo lengva. Reikėjo įgyti naujų žinių ir įgūdžių. Bet, moters manymu, raudono kilimo kiti nenuties: atidumas mokantis, disciplinuotas darbas, didelis ryžtas ir noras tobulėti bei natūralus talentas – Alinos sėkmės receptas.
Paklausta, kas labiausiai paskatino nerti į naują profesiją, Alina atvira: „Susimąsčiau, ar viskas, ką mokėsiu gyvenime, bus puošti žmones. Įrodžiau sau – galima daug pasiekti, jei tik labai nori. Prisijungusi prie „Allianz Lietuva“ finansų konsultantų komandos supratau, kad profesinį kelią gali pakeisti kiekvienas to norintis, čia yra puiki mokykla“.
Pašnekovė sako, jog norinčiam tapti „Allianz Lietuva“ finansų konsultantu tikrai nebūtina turėti finansinį išsilavinimą. Įmonė naujokams suteikia išsamius mokymus, mentoriai, vadovai padeda žengti pirmuosius žingsnius, o vėliau padeda ir siekiant profesinės karjeros aukštumų. Tarp įmonės finansų konsultantų netrūksta persikvalifikavusių įvairių profesijų atstovų.
Moko laiku susidėti finansinius saugiklius
„Visada buvau žmonių žmogus. Tikriausiai dėl to ir finansų konsultantės profesijoje išpildau save. Kasdien konsultuoju klientus, padedu žmonėms pasirūpinti finansiniais saugikliais, kurie išgelbėtų nelaimės atveju, ištikus ligai ar traumai, netekus šeimos maitintojo. Padedu susiorientuoti pensijų kaupimo naujovių labirintuose, konsultuoju norinčius investuoti, kaupti vaikų ateičiai, mokslams. Finansinis pasiruošimas įvairiems gyvenimo atvejams leidžia jaustis ramiau, jei nutinka nelaimė ar aplanko liga“, – sakė A. Nikė.
Alina prisimena istoriją, kai tėvai nusprendė apdrausti savo 8 metų dukrytę, nors jos sveikata buvo puiki. Netikėtai, po kurio laiko mergaitei buvo diagnozuotas cukrinis diabetas. Tėvams buvo šokas. Tačiau čia suveikė jų laiku padėtas saugiklis, šeima gavo 15 tūkst. eurų „Allianz Lietuva“ draudimo išmoką, kuri padėjo pasirūpinti dukros sveikata ir gydymu.
„Man tai buvo priminimas, koks svarbus yra pasiruošimas nemaloniems siurprizams, net jei atrodo, kad gyvenimas klostosi pagal planą“, – sakė Alina.
Pašnekovė pamena atvejį, kai viena klientė manė, jog dirbant sėdimą darbą, neturint ekstremalių hobių papildoma draudimo apsauga nuo traumų jai nereikalinga. Tačiau galiausiai vis tik nutarė – dar vienas saugiklis nepakenks.
„Vieną rytą ją partrenkė automobilis. Klientei buvo skirta daugiau nei 8 tūkst. eurų dydžio išmoka, kuri padėjo ne tik sumokėti už gydymą, bet ir pasirinkti geriausią reabilitacijos programą. Tai leido jai pasveikti ir grįžti į kasdienybę, nesukant galvos dėl finansų“, – draudimo privalumus vardijo Alina ir priduria, jog klientai vis dažniau supranta, kad ne tik jie gali būti kalti dėl savo neatsargumo ir traumų.
Žinių semiasi ir už Atlanto
Šią vasarą A. Nikė sudalyvavo Majamyje (JAV) vykusioje MDRT (angl. Million Dollar Round Table) konferencijoje. Kvietimo čia nusipelno tik aukščiausius profesionalumo rezultatus savo šalyje pasiekę finansų konsultantai, specialistai, ypač klientų vertinami už savo darbo etiką ir pagalbą ištikus sunkumams.
Pasak Alinos, tai dar vienas įrodymas, kad „Allianz Lietuva“ – puiki vieta profesiniam tobulėjimui. Be to, pokalbiai su kolegomis iš viso pasaulio leidžia į gyvybės draudimo sritį pažvelgti nauju kampu, pasitikrinti, kas aktualu žmonėms visame pasaulyje, koks požiūris vyrauja į sveikatą, finansinį saugumą.
„Kolegos iš skirtingų šalių patvirtina – finansų konsultanto profesija yra svarbi ir vertinga. Nėra nereikšmingų detalių, kai kalbame apie žmogaus gyvenimo saugumą ir finansinę gerovę. Nė vienas nežinome, kada mes susižeisime ar susirgsime. Žmonės supranta, kad gyvybės draudimas galioja ne tik mirties atveju. Juk gali atsisėsti į neįgaliojo vėžimėlį, prarasti darbingumą. Verta iš anksto pasiruošti ir tokiems gyvenimo scenarijams, o draudimo išmokos, ištikus nelaimei, tampa tvirtu finansiniu ramsčiu“, – mintimis dalijosi „Allianz Lietuva“ vyresnioji patarėja ir finansų konsultantė A. Nikė.
Naujausi komentarai