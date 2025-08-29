Kairiuose statys karinį miestelį

Sulauks investicijų
O į naują infrastruktūrą Klaipėdoje ir Tauragės rajone esančiuose batalionuose bus investuota per 60 mln. eurų.
Juose didžioji dalis statybos ir rekonstrukcijos darbų bus užbaigti per dvejus metus, užtikrinant moderniausias sąlygas karių rengimui ir tarnybai.
„Krašto apsaugos ministerija per artimiausius ketverius metus išvystys 4 milijardų eurų vertės karinę infrastruktūrą visoje Lietuvoje, o apie 600 mln. eurų investicijų į pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą ženkliai sustiprins brigados operacinius pajėgumus ir užtikrins kokybiškas karių tarnybos sąlygas. Šios investicijos ne tik stiprina šalies gynybinį potencialą, bet ir kuria naujas darbo vietas ir ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“, – teigė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalione Tauragės rajone statomos visiškai naujos kareivinės, kurias planuojama perduoti Lietuvos kariuomenei 2027 m. viduryje.
Dėmesys – Klaipėdai
Kita strategiškai svarbi investicijų kryptis – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas Klaipėdoje.
Sutarčių pasirašymas planuojamas iki 2026 m. pabaigos.
Čia vykdomi plataus masto infrastruktūros projektai, apimantys skirtingų tipų garažų projektavimą, gydymo pastato ir stoginės statybos darbus.
Taip pat baigiamas rengti teritorijos inžinerinių tinklų rekonstrukcijos projektas, o ateityje planuojama atnaujinti valgyklą.
Nauja infrastruktūra papildys jau sėkmingai užbaigtus karinių miestelių projektus.
Stiprins gynybą
Ateityje planuojama dar labiau stiprinti pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūrą.
Iki 2030 m. Klaipėdos rajone bus pastatytas naujas Kairių karinis miestelis, kuriame įsikurs 1,5 tūkst. Lietuvos kariuomenės karių.
Numatomi valstybės įsipareigojimai projektui – 520 mln. eurų. Suma apima projektavimą, statybas, 12 metų priežiūrą ir finansavimo išlaidas.
Praėjusiais metais įsteigti Šilalės ir Tauragės kariniai poligonai, skirti karinės technikos manevravimui, kuriuose treniruojasi pėstininkų brigados „Žemaitija“ kariai.
Teigiama, kad pėstininkų brigados „Žemaitija“ infrastruktūros plėtra ne tik gerina karių tarnybos sąlygas, bet ir stiprina Vakarų Lietuvos gynybinį potencialą.
Šie projektai taip pat skatina regiono ekonominį augimą, kuria naujas darbo vietas ir ilgalaikę pridėtinę vertę ekonomikai.
Pėstininkų brigadai „Žemaitija“ priklauso keturi batalionai. Taip pat brigados sudėtyje veikia brigados štabas.
