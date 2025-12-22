Kubilius Vilniuje aptars Europos saugumą ir gynybą

Dvi dienas truksiančio vizito metu taip pat kalbama apie paramą Ukrainai, Baltarusijos hibridines atakas prieš Lietuvą klausimai, pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.
A. Kubilius susitiks su Seimo pirmininku Juozu Oleku, ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi, Lietuvos lazerių asociacijos atstovais.
BNS rašė, kad iš Europos saugumo veiksmų priemonės (SAFE) EK Lietuvai planuoja skirti daugiau kaip 6,3 mlrd. eurų gynybos parengčiai stiprinti.
Naujausi komentarai