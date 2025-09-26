 Andrius Kubilius: ES valstybės tai laiko neatidėliotinu prioritetu

2025-09-26 17:27
BNS inf.

Valstybės prie rytinės Europos Sąjungos (ES) sienos penktadienį susitarė sukurti „dronų sieną“, saugančią nuo Rusijos įsibrovimų, penktadienį pareiškė bloko gynybos komisaras Andrius Kubilius.

Andrius Kubilius
Andrius Kubilius / P. Permino / BNS nuotr.

A. Kubilius sakė, kad gynybos ministrai iš maždaug 10 ES šalių nuotoliniu būdu surengtose derybose sutiko, kad neatidėliotinas prioritetas turi būti „dronų siena su pažangiomis aptikimo, sekimo ir perėmimo galimybėmis“.

