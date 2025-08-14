Kambario nuoma – tik priedanga kitam tikslui?

Atsiskaityti – ne pinigais
Klaipėdoje gyvenanti 20-metė studentė, ieškodama būsto nuomai, aptiko skelbimą, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodė nekaltas, tačiau po skambučio nurodytu numeriu situacija pasisuko ne taip, kaip buvo tikėtasi.
„Paskambinau, bet niekas nekėlė, o po kurio laiko man perskambino iš kito numerio – jau pasirodė įtartina. Iš balso sprendžiant, atsiliepė vyresnis vyras, kuris kalbėjo labai keistai, tarsi būtų kažkoks ne visai adekvatus“, – situaciją aiškino klaipėdietė.
Pasak jos, vyriškis pradėjo klausinėti ne apie nuomą, bet apie asmeninius dalykus – kiek merginai metų, ar gyvena viena, ar turi vaikiną, tėvus, kur dirba, kiek uždirba ir kt.
„Tokie jo klausimai atrodė visiškai ne į temą ir buvo labai nemalonu – jaučiau, kad vyras norėjo išsiaiškinti, ar gyvenu viena. Aš jau supratau, kad yra kažkas ne taip, ir tikrai vyriškiui neatskleidžiau savo vardo bei pavardės“, – tvirtino mergina.
Netrukus vyras ėmė kalbėti apie „smagųjį nuomojamą kambarį“, kuriame pabuvojus nereikės mokėti pinigais.
Pokalbyje nuskambėjo pasiūlymai dėl kitokių atsiskaitymo būdų, taip pat reikalavimas atsiųsti žinute savo feisbuko profilio nuorodą. Matyt, žmogus norėjo apžiūrėti skambinusiosios nuotraukas.
Skambino jau ne viena
„Jis kalbėjo tarsi neadekvačiai, klausdamas, ar tikrai esu pasiruošusi nuomotis kambarį, teigė, kad daug kas paskambina jam ir paskui nebesusisiekia. Taip pat minėjo, kad detalesnę informaciją apie nuomos sąlygas atskleis tik tada, kai jam atsiųsiu savo feisbuko paskyros nuorodą“, – pasakojo klaipėdietė.
Galbūt tai yra tik sutapimas, tačiau autobusų stotelėje, greta jau minėto skelbimo, buvo pakabintas ir kitas pasiūlymas: „Moteriškė apgyvendintų švelnią merginą, kuri prižiūrėtų butą. Su atlygiu. Gali būti ir studentė.“
Tačiau kai mergina paskambino nurodytu numeriu keletą kartų, niekas neatsiliepė ir neperskambino.
Klaipėdietė susimąstė, kad abu skelbimai yra labai panašūs, smulkaus dydžio, to paties šrifto, spalvos ir su klaidomis – skiriasi tik nurodyti telefono numeriai.
„Ką gali žinoti, gal tas pats vyras iškabina įvairius kambario nuomos pasiūlymus ir apgaudinėja? Gal meluoja, kad kambarį nuomoja moteriškė? Tikriausiai mano, kad taip merginos „užkibs“ daug greičiau“, – svarstė mergina.
Turinys nekontroliuojamas
Situacija atskleidžia vis dažniau pastebimą problemą – įtartini skelbimai, klijuojami viešose vietose, tampa ne tik vizualine tarša, bet ir pavojumi.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius kol kas nėra gavęs oficialių pranešimų ar skundų dėl nelegalių skelbimų.
Pažymėtina, kad šis skyrius neatlieka skelbimų turinio kontrolės ar vertinimo.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius teigė, kad skyriaus veikla apsiriboja tik skelbimų klijavimo vietų priežiūra, o turinio nekontroliuoja.
„Skyrius vykdo patikrinimus tik dėl skelbimų platinimo vietos atitikties teisės aktų reikalavimams. Patikrinimų metu tikrinama, ar skelbimai klijuojami tam neskirtose vietose, tokiose kaip medžiai, krūmai, kelio ženklai, šviesoforai, informacinės nuorodos, skulptūros, paminklai, atminimo lentos ir su jais susiję įrenginiai, stulpai, atramos, pastatai ir statiniai bei kitos vietos, kurios nenumatytos skelbimų platinimui“, – tvirtino A. Misevičius.
Administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnis numato atsakomybę už klaidinančią reklamą – už tai gresia baudos nuo 300 iki 560 eurų.
Savivaldybių administracijos nėra įgaliotos surašyti administracinių nusižengimų protokolų už tokio pobūdžio pažeidimus.
„Administracinę atsakomybę taikyti už minėtus pažeidimus gali Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba“, – pažymėjo A. Misevičius.
Klaidos – pavojaus signalas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) teigimu, verslininko skelbiama informacija apie parduodamą prekę ar paslaugą turi būti aiški, išsami, ji negali klaidinti.
„Vartotojas turėtų atidžiai vertinti kiekvieną pasiūlymą, neskubėti atlikti mokėjimo ar kitų veiksmų, susisiekti su verslininku, jei kyla klausimų“, – tvirtino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė.
Pasak D. Malinauskienės, minėtas konkretus atvejis tikrai turėtų sukelti vartotojui abejonių dėl gramatinių klaidų ir paties turinio. Jeigu įtariama, kad skelbimas gali būti susijęs su nusikalstama veikla, informacija turėtų būti perduota policijai.
VVTAT praktikoje skundų dėl nuomos skelbimų kol kas nėra pasitaikę, tačiau, anot D. Malinauskienės, buvo vertinama nekilnojamojo turto pardavimo informacija, susijusi su tikėtinu klaidinimu dėl parduodamo būsto statuso.
Taip pat pardavėjams buvo teiktos rekomendacijos ir taikytos teisės aktais numatytos priemonės.
„Besiruošiantiems nuomotis būstą visada patariame sudaryti nuomos sutartį raštu, kurioje būtų aptartas nuomojamas būstas, kaina, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos. Jeigu kiltų ginčų tarp nuomininko ir nuomotojo ir šį ginčą nagrinėtų VVTAT, sutartis, atliktų mokėjimų įrodymai ir kiti dokumentai būtų reikalingi ginčo nagrinėjimui“, – pažymėjo D. Malinauskienė.
Ikiteisminių tyrimų būta
Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų teigimu, pranešimų dėl minėto pobūdžio nederamų užuominų ar veiksmų nėra gauta, tačiau ikiteisminių tyrimų, kai būsto nuomai ieškančiųjų patiklumu pasinaudoja sukčiai prašydami greitai pervesti įvairias sumas pinigų, yra buvę.
Klaipėdos apskrities pareigūnai įspėja, kad ieškoti būsto nuomai, ypač artėjant mokslo metams, kai studijuoti atvyksta daug studentų, reikia itin atidžiai, nes sukčiai greitai sugeba pasinaudoti žmonių patiklumu.
„Interneto portaluose, socialiniuose tinkluose skelbimus skelbiantys sukčiai, neva buto nuomotojai, neretai nurodo žemesnes kainas nei esančios rinkoje. Jie susidomėjusiems aiškina, kad dėl įvairių priežasčių greitai apžiūrėti butą yra neįmanoma, o juo domisi daug žmonių, todėl avansą pervesti reikėtų nedelsiant, nes kažkas kitas tai gali padaryti greičiau“, – tvirtino Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Asta Kažukauskienė.
Pareigūnai pataria, kad norintieji saugiai ir patogiai apsigyventi visų pirma turėtų susitikti su nuomotoju, apžiūrėti butą, įsitikinti, kad jis nuomojamas legaliai, sudaryti sutartį ir tik tuomet mokėti už jį suderėtą sumą.
Pravartu pasiskaityti ir komentarus apie nuomotojais ar pardavėjais prisistatančius asmenis, o apžiūrėti buto, jei yra galimybė, eiti ne vienam.
„Jei kilo kokių nors įtarimų, sulaukėte įtarimų keliančių, nederamų užuominų ar veiksmų, pakliuvote į sukčių pinkles – visada praneškite policijai bendruoju pagalbos telefonu“, – pažymėjo A. Kažukauskienė.
