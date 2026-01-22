Sukčiai apgavo moterį, neturinčią kriptovaliutos: nukentėjusioji liko skolinga bankams

Pirmadienio vakarą, jau po 18 val., į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 68 metų moteris. Ilgiau nei mėnesį bendravusi telefonu su nepažįstamais asmenimis, ji tapo gudriai suregzto nusikaltimo auka.
Pirmą kartą rusiškai kalbanti moteris jai paskambino dar gruodžio 3 d. Nepažįstamoji pasiūlė klaipėdietei išgryninti turimus pinigus kriptovaliutos biržoje. Keisčiausia, kad moteris nė neturėjo kriptovaliutos.
Akivaizdu, kad pokalbis tuo nesibaigė, tai tebuvo žvalgyba, kiek galima manipuliuoti pašnekove.
Supratusi, kad brandaus amžiaus moteris mielai bendrauja ir yra patikli, apgavikė įkalbėjo klaipėdietę savo išmaniajame telefone įsidiegti programėlę.
Vėliau nenustatyti asmenys šios moters vardu atidarė tris banko sąskaitas skirtinguose Lietuvoje veikiančiuose bankuose ir kredito bendrovėse paėmė kreditų.
Moteris pasiskolintų pinigų nė nematė, juos kaipmat pasisavino sukčiai, o auka apie savo skolą bankui sužinojo gerokai vėliau.
Kad nukentėjusioji bendrauja su apgavikais, paaiškėjo tada, kai jos sutuoktinis nugirdo žmonos pokalbį su nepažįstamaisiais telefonu. Jis iškart pasakė, kad skambino sukčiai, ir paragino eiti į policiją.
Kai moteris pabendravo su pareigūnais, paaiškėjo, kad ji jau skolinga 14,2 tūkst. eurų.
Tai tapo pagrindu pradėti ikiteisminį tyrimą.
Nusikaltimus elektroninėje erdvėje paprastai tiria Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai. Jiems teks aiškintis ir šios suktybės aplinkybes bei ieškoti kaltininkų.
Liūdniausia, kad prieš kelerius metus ta pati moteris jau buvo apgauta sukčių, tiesa, tada apgavikai naudojo kitą schemą.
Uostamiestyje dirbantys policijos pareigūnai teigė, kad apie tokią nusikaltimo schemą dar nebuvo girdėję, neatmestina tikimybė, jog netrukus panašiai apgauti žmonės plūstelės į komisariatą.
Kad ir kokių schemų sukuria sukčiai, apsisaugoti nuo apgavystės tėra vienas būdas – nebendrauti su nepažįstamais asmenimis, nesakyti jiems savo asmens duomenų, baigti pokalbį vos išgirdus, kad skambinantysis teigia esąs Lietuvos valstybinės ar paslaugas teikiančios įstaigos atstovas, bet kalba rusų kalba.
Pareigūnai neretai stebisi nukentėjusiųjų naivumu, jie dažnai primena vienatvę sunkiai pakeliančius asmenis, bendrauja su policininkais kaip su artimaisiais ir net siunčia jiems asmeninio pobūdžio žinutes.
Naujausi komentarai