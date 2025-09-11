Karininkų ramovės pastato remontas sustabdytas

Dar prieš pusketvirtų metų tuomet „Neptūno“ irklavimo bazę Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ilgą laiką naudojo kaip sandėlį.
2021-ųjų sausį tuometį Klaipėdos merą pasiekė dabar jau buvusio Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos vado Giedriaus Premenecko raštas, kuriuo prašyta statinį Priešpilio g. 2 perleisti kariškiams, kad čia būtų įrengta karininkų ramovė.
Tuomet pažadėta statinį kapitaliai atnaujinti, išlaikant jo autentiškumą, pažadant, kad vidinės erdvės, esant poreikiui, bus naudojamos ne tik Lietuvos kariuomenės, bet ir miesto istorinėms ekspozicijoms bei parodoms rengti.
2022-ųjų rugsėjį miesto taryba perėmė šį 954 kv. m ploto pastatą iš muziejaus ir iškart perdavė valstybės nuosavybėn, paskui statinys perduotas valdyti Lietuvos kariuomenei.
„Planuojama, kad po rekonstrukcijos pastate įsikurs Klaipėdos įgulos karininkų ramovė, Klaipėdos įgulos kariniai vienetai ir Lietuvos kariuomenės Ordinariatas. Iki šiol tokios paskirties pastato uostamiestyje nebuvo, skirtingai nei kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ramovėje būtų organizuojami Lietuvos kariuomenės renginiai, skirti karių dvasiniam ir kultūriniam ugdymui, konferencijos, valstybinių ir kalendorinių švenčių minėjimai, parodos, filmų peržiūros, knygų pristatymai“, – tvirtino kariuomenės atstovai.
Teigta, kad kariuomenė turi suplanavusi 2,5 mln. eurų šiam objektui tvarkyti ir po perdavimo procedūrų ketino skubiai užsiimti renovacija.
Bet remonto darbai čia prasidėjo tik po daugiau nei dvejų metų, 2024-ųjų pabaigoje, o šiuo metu jie nebevyksta ir nežinia, kada bus atnaujinti.
„Nors pastato rekonstrukcijai buvo numatytas finansavimas iki 2027 m., tačiau šiuo metu Lietuvos kariuomenės prioritetas skiriamas kariniams įsigijimams. Nepaisant to, šis pastatas išlieka labai svarbus Klaipėdos įgulai, todėl reikalingi asignavimai pastato rekonstrukcijai bus perskirstyti, o rekonstrukcija tęsiama“, – rašoma kariuomenės atsiųstame rašte.
Naujausi komentarai