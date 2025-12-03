Keisis itin prastos būklės centrinės Kretingos gatvės

„Į centrinėje Kretingos miesto dalyje esančių gatvių, taip pat daugiabučių kiemų tvarkymą artimiausiais metais ketiname investuoti daugiau kaip 5 mln. eurų Europos sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšų. Į projektą įtrauktų gatvių, kiemų techniniai tvarkymo projektai bus rengiami kitąmet, o dar po metų – atliekami ir patys tvarkymo darbai. Užbaigti darbus planuojama iki 2027-ųjų gruodžio“, – sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.
Suplanuotos tvarkyti itin prastos būklės centrinės Kretingos gatvės – F. Janušio gatvė, Vytauto gatvės atkarpa nuo J. K. Chodkevičiaus gatvės iki Jablonskio gatvės, Savanorių gatvės atkarpa nuo Vilniaus gatvės iki Topolių akligatvio – yra įtrauktos į Kretingos miesto žaliosios infrastruktūros poreikio schemą, dar vadinamą žalinimo schema. Rajono Taryba šią schemą patvirtino praėjusią savaitę vykusio Tarybos posėdžio metu.
Į miesto žaliosios infrastruktūros poreikio schemą įtraukti ir Kęstučio g. 2-22, Kęstučio g. 5, 7, 9 bei Laisvės g. 4, 8, 13 numeriais pažymėtų daugiabučių kiemai. Čia taip pat bus atliekami tvarkymo darbai.
Tvarkant minėtas gatves bei daugiabučių kiemus, bus atnaujinta infrastruktūra, be to, bus sprendžiamos gausaus kritulių kiekio suvaldymo, oro taršos bei kitos aplinkosauginės problemos, t. y. čia esamas asfaltas bus keičiamas laidžiu šviesios spalvos asfaltu, suplūktas gruntas automobilių stovėjimo aikštelėje – ažūrinėmis betono trinkelėmis su skalda, pėsčiųjų tako danga – vandeniui laidžiomis trinkelėmis. Taip pat numatyta pasodinti naujų medžių ir krūmų, daugiamečių žolinių augalų, išplėsti esamas gatvių žaliąsias zonas bei kt.
