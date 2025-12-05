 Dėl KU Socialinių mokslų fakulteto pastato likimo – svarstymai

Dėl KU Socialinių mokslų fakulteto pastato likimo – svarstymai

2025-12-05 14:20
Indrė Kiseliovaitė

Buvusiame Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto pastate tebevyksta tvarkymo darbai. Gražinama aplinka, baigiami išorės remonto darbai, o kitąmet planuojama pradėti ir vidaus įrengimą. Tai – pirmasis darbų etapas, kuris veikiausiai bus įvykdytas per 2026-uosius. Tačiau dėl antrojo etapo kyla klausimų, tad koks bus pastato likimas – kol kas nežinia.

Klausimas: nors aplinka pamažu keičiasi, vis dėlto nežinia, kada bus visiškai sutvarkytas buvęs Socialinių mokslų fakulteto pastatas.
Klausimas: nors aplinka pamažu keičiasi, vis dėlto nežinia, kada bus visiškai sutvarkytas buvęs Socialinių mokslų fakulteto pastatas. / Vestos Jašinskaitės nuotr.

Bendrovės „Maksilika“ atstovė Jūratė Andrijauskienė sakė, kad per šiuos metus buvo planuota užbaigti išorės remonto darbus ir pradėti vidaus įrengimą.

„Vidaus apdaila dar nepadaryta, bet kai dėl išorės darbų, buvo suplanuota juos padaryti šiais metais tam, kad pastato vaizdas būtų gražesnis. Dabar kaip tik eina į pabaigą. Taip pat vyksta konversija, ten buvo mokslo paskirties pastatas, o dabar ten yra komercinės ir gyvenamosios paskirties“, – teigė J. Andrijauskienė.

Pirmame šio pastato aukšte bus komercinės patalpos, o kituose – butai.

„Antrajame etape planuojama nauja daugiabučių statyba, tačiau kol kas neturime nei projektavimo sąlygų, nei aiškaus grafiko. Nežinome, ar tai atsiras po metų, dvejų ar trijų, todėl apie šį etapą plačiau dar nekalbame. Šiuo metu remontuojami esami pastatai ir keičiama jų paskirtis. Tikėtina, kad per kitus metus, dėl pirmojo etapo, viskas bus užbaigta“, – pažymėjo J. Andrijauskienė.

Pašnekovė taip pat paaiškino, dėl kokių priežasčių nėra žinoma apie antrojo etapo pradžią.

„Visada baisu investuoti dideles sumas iš karto į vieną vietą, tad labai atsargiai visa tai vertinama. Susidėmėjimas iš potencialių interesantų yra gana didelis. Manome, kad pagražės ta vieta, viskas po truputį susitvarkys“, – akcentavo J. Andrijauskienė.

Susidėmėjimas iš potencialių interesantų yra gana didelis. Manome, kad pagražės ta vieta, viskas po truputį susitvarkys.

Vykstant tvarkymo darbams, sumažėjo ir vandalizmo išpuolių, kurie šiame pastate buvo nereti. Vandalus stabdo ir tai, kad pastate veikia signalizacija, kuriai įsijungus atvyksta apsauga.

„Buvo vagysčių, visokiausių dalykų buvo. Apsauga pasirūpinta, tad dabar mažiau tokių dalykų. Matyti, kad žmonės, kurie buvo pratę apsigyventi ir kūrenti laužus, kad viduje būtų šilčiau, jau nebesilanko, nes laisvai į vidų negali patekti. Galvojome, kad ilgai reikės bendrauti su jais ir aiškintis. Bet jie nepatenka į vidų, jiems nėra ką ten veikti. Jeigu ką, apsauga atvažiuoja ir juos iš ten išprašo. Jau koks mėnuo jokių tokių incidentų neturime. Turbūt kur nors kitur iškeliavo“, – svarstė J. Andrijauskienė.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas
tvarkymo darbai
pastato likimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų