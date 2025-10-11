Klaipėdoje – rudens darbų maratonas

Yra problemiškų gatvių
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė teigė, kad iki lapkričio 1-osios pagrindinių miesto gatvių valymu užsiima bendrovė „Klaipėdos paslaugos“, o šalutines gatves šluoja „Vakarų švara“ ir „Ecoservice“.
„Visi rangovai turi įpareigojimus valyti tol, kol bus lapų krytis, kad neužsikimštų vandens nuotekų grotelės ir miestas būtų švarus. Ką šiais metais padarėme kitaip? Išrinkome problemiškiausias gatves – Tilžės, Gedminų, Naujakiemio, Reikjaviko, Žardininkų ir Statybininkų prospektą. Tai gatvės, kurios yra užstatomos automobiliais ir dėl to būna sunkiai valomos. Tad buvo pasitelkti viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai, policija ir mūsų paslaugų teikėjai, nuolat transliuojami pranešimai per radiją, internetą, kad gatvės bus valomos tam tikromis dienomis“, – teigė I. Kubilienė.
Tilžės g. buvo valyta rugsėjo 18 d., Gedminų gatvė – rugsėjo 24–26 dienomis, Naujakiemio – spalio 1–3 d., o spalio 8–10 dienomis valoma Reikjaviko g.
„Šios gatvės daugelį metų nebuvo valytos, todėl per stipresnį lietų užsikimšdavo nuotekų sistema. Jau esame išvalę tris gatves, rezultatas – stulbinantis. Tai naujovė, kurią įvedėme“, – kalbėjo vedėja ir pridūrė, kad tai – ne vienkartinis procesas šiose gatvėse.
Į tai teigiamai pažiūrėjo ir klaipėdiečiai. Jie patys kitur statė savo automobilius, kad ir jų gatvė būtų visiškai išvalyta.
Džiugins ne tik našlaitės
I. Kubilienė pasakojo, kad uostamiestyje nuo spalio pradžios prasidėjo rudeninių gėlių sodinimas.
„Pirmiausia mieste gėlėmis bus apsodintos pastatomos vazos, kai kurios jau yra apsodintos. Šiemet įsigijome naujų klombų, kurios bus pastatytos Taikos prospekto ir Sausio 15-osios gatvių sankryžoje, eismo salelėje ties „Akropoliu“, salelėje ties Minijos ir Sausio 15-osios gatvėmis. Vazose numatoma didesnė augalų įvairovė, ne vien tik našlaitės. Šiais metais daugiau kompozicijų bus iš viržių, šliaužiančių bruknuolių, japoninių skimijų, kalocefalų“, – vardijo pašnekovė.
Iš viso bus pasodinta 1,5 tūkst. viržių, 800 šliaužiančių bruknuolių, 690 japoninių skimijų ir 400 kalocefalų bei apie 20 tūkst. našlaičių.
„Žinoma, be našlaičių turbūt niekaip neapsieisime, nors kartais iš miestiečių gauname užklausų, kodėl jos ir ne kitos. Todėl, kad našlaitės visgi yra atspariausios šalčiams. Kitos rūšys, nors gražiai atrodys, bet nėra šimtaprocentinės tikimybės, kad jos nuostabiai laikys“, – sakė I. Kubilienė.
Anot jos, atnaujinti gėlynai bus Karlskronos skvere, prie paminklo „Arka“, Liepojos g. 3, šalia ąžuolo, esančio prie Klaipėdos dramos teatro, Debreceno g. ir kitur.
Gėlių sodinimui per visus metus išleidžiama apie 200 tūkst. eurų.
Atsiras daugiau medžių
I. Kubilienės teigimu, mieste vyksta ne tik kasdieniai tvarkymo darbai, bet ir didesni želdynų projektai.
Pavyzdžiui, nuo Minijos gatvės iki Šilutės plento jau formuojama nauja apsauginė želdinių juosta, kurioje pasodinta šimtai medžių, krūmų ir daugiamečių gėlių.
Taip pat baigtas Melnragės žiedelio apželdinimo projektas, čia netrukus atsiras ir naujas apšvietimas.
„Turime nupirkę arboristinį genėjimą, kuris vyks Skulptūrų parke. Tai bus brangesnis, kokybiškesnis genėjimas, jį pradėsime netrukus. O pavieniai genėjimai vyksta visame mieste. Taip pat daroma viena apsauginė želdinio juosta nuo Minijos g. iki Baltijos pr. žiedinės sankryžos ir nuo jos iki Šilutės pl. Želdyne pasodinta apie 200 medžių. Dirbo dvi bendrovės – „Frezija“ ir „Klaipėdos želdiniai“. Šių želdinių įkūrimo vertė – apie 250 tūkst. eurų. Ten sodinsime dešimtimis tūkstančių krūmų ir daugiamečių gėlių. Krūmai jau yra sodinami, gėlės – taip pat. Rezultatas jau matyti, bet ne galutinis. Faktas tas, kad pavasarį pamatysime geresnį vaizdą“, – neabejojo I. Kubilienė.
Pavieniai medžiai sodinami ir Kauno gatvėje.
„Ten visuose kiemuose atlikta parkavimo vietų plėtra, investuota per 4 mln. eurų, atsirado apie tūkstantis parkavimo vietų. Įgyvendinus šiuos projektus, aiškiai išryškėjo tuščios erdvės, kurias šį rudenį apsodinsime medžiais ir krūmais“, – pasakojo pašnekovė.
Kai kur neliko šiukšliadėžių
Šįmet nemažai dėmesio ir finansų skiriama nelegalių sąvartynų tvarkymui. Vienas tokių – Kaštonų g., tačiau probleminių vietų yra ir daugiau.
Iš viso šįmet nelegaliems sąvartynams tvarkyti jau išleista apie 150 tūkst. eurų.
„Labai sparčiai vyksta nelegalių sąvartynų tvarkymas. Kaštonų gatvę susitvarkome iki 80 proc. Šalia įsikūręs KRATC, bet kažkaip vis tiek turime tą pačią situaciją, kad ne vieną dešimtį tūkstančių eurų turime ten išleisti. Taip pat sąvartynų yra palei Dangės upę, soduose Tilžės gatvėje, palei geležinkelį, Smiltelės g. palei Jūrininkų prospektą, Šiaulių gatvėje esančiame miškelyje. Visos atokios vietos, kurios yra nutolusios, dažniausiai plika akimi nelabai matomos“, – sakė I. Kubilienė.
Dažniausiai žmonės išmeta padangas, buitines atliekas, įvairius namų apyvokos daiktus.
„Ką pradėjome daryti nuo pavasario – mažinti šiukšliadėžių skaičių mieste. Buvo pastebėta tendencija, kad kuo jų daugiau, tuo ir šiukšlių daugiau. Tikrai pasiteisino šita priemonė. Dabar bandysime labiau eiti į pietinius rajonus. Ypač alėjose – Taikos pr., Debreceno g., ten, kur yra alėjų takai. Pastebime, kad ten gyventojai meta visą maišą ne į konteinerį, o į gatvės šiukšliadėžę“, – neslėpė I. Kubilienė.
Šiukšliadėžių skaičius sumažėjo ir Giruliuose bei dalyje paplūdimių.
Žiemos sezonas – kitą mėnesį
Žiemos sezonas Klaipėdoje oficialiai startuos nuo lapkričio 1 d. ir truks iki balandžio 1-osios.
„Temperatūra dažniausiai parodo, pradedame žiemos sezoną ar ne. Praėjusią savaitę jau buvo pagalvota apie barstymą. Jeigu oro temperatūra kris iki dviejų laipsnių, tikėtina, kad barstyti pradėsime anksčiau ir tai esame sutarę su paslaugų teikėjais“, – sakė I. Kubilienė.
Pietinėje miesto dalyje gatves valys bendrovė „Vakarų švara“, centrinėje – „Ecoservice“, šiaurinėje – „Klaipėdos paslaugos“. Visi rangovai jau yra pateikę informacijos, kiek sandėliuose turi druskos, druskos tirpalo, smėlio, taip pat informavo ir apie turimą techniką.
Už šaligatvių valymą pietinėje miesto dalyje atsakinga „Raguvilė“, o šiaurinę dalį valys „Klaipėdos želdiniai“.
„Reikalavimai žiemos sezono metu – užtikrinti eismo saugumą bet kokiomis oro sąlygomis – snygis, plikledis, šlapdriba. Taip pat reikia užtikrinti, kad mechanizmų budėjimas vyks kiekvieną naktį kiekvienoje įmonėje bet kuriuo paros metu“, – tikino pašnekovė.
Pirmas snygis sukelia šoką
Dėl prastai atliktų sniego valymo darbų tiek 2024 m., tiek 2023-iaisiais rangovai gavo nemažas baudas. Tikimasi, kad šįmet jų neprireiks, kad darbas būtų atliktas laiku ir tinkamai, vykdant įsipareigojimus, nurodytus sutartyje.
Anot I. Kubilienės, be pertraukos sningant ilgą laiką ir susidarius sniego sluoksniui, kuris neužtikrina saugaus transporto pravažiavimo, mechanizuotu būdu pagrindinės miesto gatvės, apsisukimai, įvažiavimai ir nuokalnės turi būti nuvalytos per keturias valandas.
O kai sninga be pertraukos, per šešias valandas privaloma nuvalyti šalutines miesto gatves.
„Tikslas – pasimokyti iš savų klaidų, ypač paslaugų teikėjams, kad tokių situacijų kartotųsi kuo mažiau arba nesikartotų, nes dėl neužtikrinimo paslaugų teikėjai gauna baudas, o tai nėra malonu nei jiems, nei miestiečiams. Dažniausiai pirmas snygis tarsi šokas, nors atrodo, ruošiasi, viskas gerai, bet atsitinka taip, kaip atsitinka. Bet jau treti metai, dirba tie patys, jau turėtų užtikrinti taip, kaip turi būti“ – neabejojo I. Kubilienė.
