Išsiliejo degalai – tvarkomo tilto konstrukcija pramušė vilkiko baką

Kauno ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė portalui kauno.diena.lt nurodė, kad rugsėjo 24 d. 10.36 val. gautas pranešimas, kad tilto konstrukcija pradūrė vilkiko kuro baką.
„Atvykus ugniagesiams, iš vilkiko kuro bako liejosi dyzelinis kuras. Vilkiko vairuotojas paaiškino, kad važiuojant per tiltą, per remontuojamą jo dalį, konstrukcija kliudė vilkiko kuro baką ir jį pažeidė“, –apie įvykį pasakojo Dž. Vaitkevičienė.
Anot gelbėtojų, iš kuro bako į aplinką apie 400 m ilgio ir 20 cm pločio ruože išsiliejo apie 300 litrų, o likęs kuras (180 l) iš bako buvo išpumpuotas į plastikines talpyklas.
„Kuro bakas užsandarintas. Kuro nuotėkiui stabdyti sunaudota apie 20 kg biraus sorbento“, – teigė Dž. Vaitkevičienė.
Vilkikas „Mercedes-Benz“ registruotas Ukrainoje. Atvykę AB „Kelių priežiūra“ darbuotojai pradėjo įvykio vietos valymo darbus bei papildomai apžiūrėjo pažeistą tilto sujungimo konstrukciją.
Kaip Eltai sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė, nutarta uždaryti vieną eismo juostą ant tilto iki rusėjo 26 d. Pravažiuoti bus galima tik viena eismo juosta.
Anot policijos atstovės, tikėtina, kad eismas šioje kelio atkarpoje kurį laiką bus sudėtingesnis.
Užsikemša visas miestas
Vos per kelis mėnesius šis tiltas tvarkomas jau ne pirmą kartą – dėl tų pačių deformacinių pažeidimų.
Kaip jau rašėme, dėl tilto tvarkymo Kauną kausto spūstys. Viena svarbiausių miesto arterijų užsikimšo – čia pravažiuoti sunku ne tik piko metu, bet ištisą parą. Kilometrinius kamščius kenčia ne tik vairuotojai – spūstys apsunkina ir specialiųjų tarnybų darbą.
Kauno transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas pripažįsta – problema milžiniška. Anot jo, šios arterijos sutrikimai paralyžiuoja visą miestą.
„Kai kurie vairuotojai, bandydami apvažiuoti spūstį, bando apvažiuoti miestu. Automatiškai susidaro spūstys“, – tvirtino Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
