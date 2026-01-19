Kiemų gelbėjimo operacija tęsis ir šią savaitę

Per pastarąsias septynias dienas „Mano BŪSTO“ partneriai intensyviai darbavosi uostamiesčio daugiabučių namų teritorijose. Kova su sniego ir ledo sankaupomis vyko ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais. Kai dalis miestiečių ilsėjosi, komandos dirbo tam, kad pirmadienio rytą gyventojus pasitiktų saugesnė aplinka.
Šios pastangos davė apčiuopiamų rezultatų – dauguma šaligatvių, kuriuos prižiūrėti priklauso bendrovei, šiuo metu yra nuvalyti, o nuo sniego pusnių nuosekliai vaduojami ir daugiabučių namų kiemai.
„Mano BŪSTO“ Klaipėdos padalinio vadovė Julija Gedminienė pabrėžia, kad pėsčiųjų saugumas nuo pat pradžių buvo vienas svarbiausių prioritetų. Tuo pačiu metu didelės pajėgos buvo sutelktos ir kiemų važiuojamųjų dalių tvarkymui.
„Praėjusią savaitę ir savaitgalį intensyviausiai buvo valomi šaligatviai šalia daugiabučių namų – čia telkėme didžiausias pajėgas. Gyventojų saugumui užtikrinti ne tik valėme takus, bet ir išbarstėme apie 40 tonų druskos ir smėlio mišinio. Pėsčiųjų saugumas dabar yra ypač svarbus. Kai didžiąją dalį šaligatvių pavyko sutvarkyti, nedelsdami skubėjome vaduoti nuo sniego sankaupų ir kiemų važiuojamąsias dalis. Šio tempo nemažiname – šią savaitę intensyviai dirbsime toliau“, – sakė J. Gedminienė.
Per savaitę „Mano BŪSTAS“ išvalė daugiabučių namų kiemus, kurių bendras plotas siekia beveik 70 tūkst. kvadratinių metrų – tai prilygsta maždaug 90 krepšinio aikštelių.
Šią savaitę užmojai dar didesni: planuojama išvalyti apie 100 tūkst. kvadratinių metrų kiemų važiuojamųjų dalių ir aikštelių.
Sniego ir ledo šalinimo darbus Klaipėdoje vykdo apie pusšimtis darbuotojų, pasitelkiama įvairi technika – motoblokai, raideriai, traktorius. Vis dėlto daugiabučių teritorijose technika dažnai tampa tik pagalbine priemone – didelė dalis darbų atliekama rankomis, ypač siauruose praėjimuose, pėsčiųjų zonose ir prie laiptinių, kur svarbus ne greitis, o tikslumas ir saugumas.