Be kompromisų: valysime sniegą tiek, kiek reikės

„Nesvarbu, kokius orus artimiausiu metu prognozuoja sinoptikai, mes nežadame sustoti. Valysime ir barstysime mūsų prižiūrimas teritorijas tiek, kiek reikės. Gyventojų saugumas ir komfortiškas judėjimas šiuo metu yra prioritetas numeris vienas“, – tvirtino „Mano BŪSTO“ Klaipėdos padalinio vadovė Julija Gedminienė.
Milijonas kvadratinių metrų priežiūros
Šiuo sudėtingu laikotarpiu bendrovės samdomi rangovai kasdien valo ir barsto teritorijas aplink daugiabučius namus – kiemus, šaligatvius, praėjimus, takus prie laiptinių. Klaipėdos regione šių teritorijų plotas siekia 935 733 kvadratinius metrus arba beveik 131 futbolo aikštę. Tokios apimties teritorijų priežiūra ekstremaliomis žiemos sąlygomis reikalauja ne tik didelių žmogiškųjų resursų ir technikos, bet ir itin tikslaus, nuolat koreguojamo darbų planavimo.
„Tai vienas iš tų atvejų, kai aplinkos tvarkymo darbai neturi aiškios pabaigos. Sniegą nuvalai, takus pabarstai ir po kelių valandų procesas prasideda iš naujo. Tokiose sąlygose svarbiausia – prioritetai ir gebėjimas greitai perskirstyti pajėgas“, – sakė J. Gedminienė.
Pasak jos, nepaisant sudėtingų aplinkybių, bendrovės tikslai išlieka aiškūs: užtikrinti saugius praėjimus prie laiptinių, pagrindinius pėsčiųjų maršrutus ir kiemų zonas, kuriomis kasdien naudojasi gyventojai.
Kol kas pabaigos nematyti
Tol, kol gamta negailės išdaigų, „Mano BŪSTAS“ Klaipėdoje dirbs sustiprintu režimu ir keliomis pamainomis. Sniego ir ledo šalinimo darbus vykdo pusšimtis darbuotojų, pasitelkiama įvairi technika – motoblokai, raideriai, traktorius. Vis dėlto daugiabučių teritorijose technika dažnai yra tik pagalbinė priemonė – didelė dalis darbų atliekama rankomis, ypač siauruose praėjimuose, pėsčiųjų zonose ir prie laiptinių.
J. Gedminienės teigimu, vien per šį intensyvių kritulių laikotarpį teritorijų priežiūrai jau panaudota apie 100 tonų druskos ir smėlio mišinio. Toks kiekis prilygsta maždaug 70 lengvųjų automobilių arba apie 40 kubinių metrų betono – tiek pakaktų daugiabučio namo pamatams.
Šie skaičiai atspindi ne formalius planus, o realų reagavimą į nuolat besikeičiančias oro sąlygas, kai pabarstytas dangas tenka atnaujinti kelis kartus per parą.
Papildomas dėmesys kiemams
Reaguodamas į šios žiemos specifiką ir įvertinęs realias rizikas gyventojų saugumui, „Mano BŪSTAS“ priėmė papildomą sprendimą – savo iniciatyva pradėjo barstyti daugiabučių kiemų važiuojamąsias dalis.
„Tai nėra standartinė praktika, tačiau esant sudėtingoms sąlygoms nusprendėme veikti plačiau. Matome situaciją kiemuose ir imamės sprendimų, kurie šiuo metu yra būtini. Svarbu pabrėžti, kad gyventojams už šiuos papildomus darbus nebus taikomi jokie papildomi mokesčiai“, – teigė J. Gedminienė.
„Mano BŪSTAS“ ir toliau atidžiai stebės orų prognozes bei dirbs taip, kad kiekvieną rytą gyventojai galėtų išeiti iš namų saugiau nei dieną prieš tai – net ir tuomet, kai gamta vėl iškrečia pokštą.