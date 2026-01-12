Subraižyti stiklai ir nulaužtos rankenėlės: ką vairuotojai žiemą daro ne taip

Kaip tinkamai, efektyviai ir saugiai paruošti automobilį važiavimui, aiškino autoserviso „Autovela“ meistras Mantas Pupius.
– Papasakokite, kaip radus apsnigtą, suledėjusį ir sušalusį automobilį viską daryti tinkamai. Kaip jį paruošti, kad tai būtų saugu, efektyvu ir greita – žingsnis po žingsnio.
– Pirmas dalykas, kurį darysite, – lipsite į automobilį ir greičiausiai jį užkursite, tai efektyviausias proceso etapas. Reikia atsivalyti vairuotojo pusės duris, užkurti automobilį ir pajungti maksimalų šildymą, kad langai kuo greičiau atitirptų ir nereikėtų gramdyti, nes galite subraižyti priekinį stiklą. Nematome, kaip automobilis yra apsnigtas – po sniegu gali būti mažų akmenukų ar nešvarumų, todėl braukiant ne šluotele, o mentele, galima subraižyti stiklą ir jį pažeisti. Geriausia – užšildyti automobilį, nuvalyti sniegą ir palaukti, kol jis atitirps. Tuo metu, kol langai tirpsta, rekomenduočiau nuvalyti stogą, kad nesutrukdytume kitiems eismo dalyviams.
– Bet kartais tas ledo sluoksnis ant lango būna tikrai storas. Ką tuomet daryti? Nejaugi sėdėti automobilyje pusvalandį ar net ilgiau?
– Yra priemonių, kurios tirpdo ledą, tačiau jos neveikia efektyviai, kai ledo sluoksnis labai storas. Užpurkšti galima, bet tai padėtų tik tuo atveju, kai ledas plonas – dažniausiai žiemos pradžioje, per pirmuosius šalčius. Tokiu atveju apipurškimas tikrai padeda. Esant storam ledui belieka kantrybė ir laukimas, jokiu būdu nebraižykite stiklo šluotele.
– Kiek maždaug laiko reikėtų šildyti automobilį, kai yra dideli šalčiai ir prognozuojami dar šaltesni orai? Kiek tam reikėtų skirti laiko?
– Labai sunku tiksliai įvertinti, nes kiekvienas automobilis šyla skirtingai. Dyzeliniams automobiliams galioja viena tvarka – pakaitinimo žvakes būtina pašildyti. Nors automobilis rodo, kad pakanka vieno karto, praktika rodo, jog tris ar keturis kartus pašildžius žvakes, nekuriant variklio, šaltą rytą automobilis užsikurs daug lengviau. Benzininiams automobiliams tai negalioja – ten viskas paprasčiau. Tačiau kad automobilis sušiltų, reikėtų pastovėti bent 15–20 minučių, kad sušiltų tepalas variklyje ir sumažėtų jo klampumas.
– Kokios dažniausiai daromos vairuotojų klaidos?
– Atvažiuoja klientai su nulaužtomis rankenėlėmis – atidaro duris, o rankenėlė lieka rankoje. Tokių atvejų tikrai būna. Atidarant užšalusį stiklą, nepagalvojus gali nutrūkti stiklo troselis, tuomet langas nebeužkyla į savo vietą. Taip pat esame matę ne vieną automobilį su subraižytais stiklais.
Naujausi komentarai